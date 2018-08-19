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Güneş’in kararı

Beşiktaş , maçında turu getiren golü atan ’yu ’da ilk 11’de oynatma kararı aldı. Cyle Larin ise kulübeye çekilecek

Güneş’in kararı Negredo
Beşiktaş Şenol Güneş, BB Erzurumspor karşısında forvet Negredo'yu oynatma kararı aldı. İspanyol oyuncunun LASK ile oynanan maçta takıma turu getiren golü atmasının ardından Larin'i kulübeye çekme kararı alan Güneş maça Negredo ile başlayacak. Tecrübeli hocanın savunmanın solunda Caner Erkin'in yerine Brezilyalı futbolcu Adriano'ya şans vereceği öğrenildi. Gökhan Gönül ise bu maçta sağ bekte görev alacak.
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