Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor karşısında forvet Negredo'yu oynatma kararı aldı. İspanyol oyuncunun LASK ile oynanan maçta takıma turu getiren golü atmasının ardından Larin'i kulübeye çekme kararı alan Güneş maça Negredo ile başlayacak. Tecrübeli hocanın savunmanın solunda Caner Erkin'in yerine Brezilyalı futbolcu Adriano'ya şans vereceği öğrenildi. Gökhan Gönül ise bu maçta sağ bekte görev alacak.
Güneş’in kararı Negredo
Beşiktaş Teknik Direktörü, LASK maçında turu getiren golü atan Negredo’yu Erzurum’da ilk 11’de oynatma kararı aldı. Cyle Larin ise kulübeye çekilecek
Etiketler: Erzurum , Teknik Direktörü , Negredo , Caner Erkin , gökhan gönül , LASK
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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