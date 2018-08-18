CANLI | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Hafta içi UEFA Şampiyponlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Portekiz ekibi Benfica'yla 1-1 berabere kalarak elenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor. 21.45'te Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcıları ise Serhan Ok ve Aleks Taşçıoğlu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan, Skrtel, Roman, Şener, Mehmet , Souza, Barış, Ayew, Mehmet Ekici, Slimani.

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Buğra, Ahmet İldiz, Guilherme, Aleksic, Pereira, Adem, Boutaib

FENERBAHÇE'DE İKİ, MALATYASPOR'DA TEK EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı yarın da forma giyemeyecek. Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.