İngiltere Liverpool'da top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın polisle başı derde girdi. Yıldız oyuncu, trafikte aracını durduran hayranları tarafından videoya alındı. Ancak bu sırada cep telefonu kullanırken kaydedilen Salah'ın görüntüleri, Twitter'da yayınlandı. Görüntüleri izleyen Liverpool kulübünün yetkilileri, kaptanlarını polise ihbar etti. Salah'ın 3 ceza puanı ve 60 Sterlin (500 TL) ceza alabileceği açıklandı.
Gizli istihbarat
Araçta telefon kullanırken çekilen Salah hakkında soruşturma başlatıldı. Yıldız futbolcuyu, kulübü Liverpool’un ihbar ettiği anlaşıldı
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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