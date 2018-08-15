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Gizli istihbarat

Araçta telefon kullanırken çekilen Salah hakkında soruşturma başlatıldı. futbolcuyu, kulübü ’un ihbar ettiği anlaşıldı

Gizli istihbarat
İngiltere 'da top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın polisle başı derde girdi. oyuncu, trafikte aracını durduran hayranları tarafından videoya alındı. Ancak bu sırada cep telefonu kullanırken kaydedilen Salah'ın görüntüleri, Twitter'da yayınlandı. Görüntüleri izleyen Liverpool kulübünün yetkilileri, kaptanlarını polise ihbar etti. Salah'ın 3 ceza puanı ve 60 Sterlin (500 TL) ceza alabileceği açıklandı.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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