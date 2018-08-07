Tam zamanı şimdi!

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Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz , 3. Ön Eleme Turu’nda bugün deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, Portekiz’deki maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor

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F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynanacak. , 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı elde edemiyor.

ÇEYREK FİNAL OYNAMIŞTI
Kanarya, daha önce 6 kez katıldığı Devler Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda oynayarak aldı.
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