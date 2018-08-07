Tam zamanı şimdi!

F.Bahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı elde edemiyor.
ÇEYREK FİNAL OYNAMIŞTI
Kanarya, daha önce 6 kez katıldığı Devler Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak aldı.
ÇEYREK FİNAL OYNAMIŞTI
Kanarya, daha önce 6 kez katıldığı Devler Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.