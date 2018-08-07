Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü Avusturya ekibi Lask Linz ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda güncelleme yaptı. Buna göre Enzo Roco, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe kadroya dahil edildi. Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba ise kadroda yer almadı. Orkan'ın kadroda yer almaması kiralanacağı haberlerini daha da güçlendirdi.
Avrupa ligi kadrosuna 4 yeni isim eklendi
Enzo Roco, Vida, Quaresma ve Pepe UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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