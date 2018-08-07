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Avrupa ligi kadrosuna 4 yeni isim eklendi

, Vida, Quaresma ve Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi

Avrupa ligi kadrosuna 4 yeni isim eklendi
Beşiktaş Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü ekibi Lask Linz ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda güncelleme yaptı. Buna göre , Domagoj Vida, ve kadroya dahil edildi. Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba ise kadroda yer almadı. Orkan'ın kadroda yer almaması kiralanacağı haberlerini daha da güçlendirdi.
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