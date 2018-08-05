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Okçulukta büyük başarı Mete Avrupa şampiyonu

, Avrupa klasik yay erkeklerde finalde Moldovalı rakibini yenerek nın sahibi oldu...

Okçulukta büyük başarı Mete Avrupa şampiyonu
Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde Mete Gazoz nın sahibi oldu. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti. Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
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