Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti. Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Okçulukta büyük başarı Mete Avrupa şampiyonu
Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix klasik yay erkeklerde finalde Moldovalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu...
Etiketler: Mete Gazoz , Grand Prix , Altın madalya , Türkiye , Bulgaristan , Rusya
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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