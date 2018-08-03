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Jardel: ’nin gücünü biliyoruz

Jardel: Fenerbahçe’nin gücünü biliyoruz
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 'nin rakibi olan 'da savunmanın önemli ismi Jardel bir açıklamada bulundu

FENER'E ODAKLANACAĞIZ
Turu geçmek istediklerini söyleyen Jardel, "Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz ama biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Kalan sürede çok çalışıp sadece Fenerbahçe maçını düşüneceğiz" diye konuştu.
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