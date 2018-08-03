UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica'da savunmanın önemli ismi Jardel bir açıklamada bulundu
FENER'E ODAKLANACAĞIZ
Turu geçmek istediklerini söyleyen Jardel, "Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz ama biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Kalan sürede çok çalışıp sadece Fenerbahçe maçını düşüneceğiz" diye konuştu.
FENER'E ODAKLANACAĞIZ
Turu geçmek istediklerini söyleyen Jardel, "Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz ama biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Kalan sürede çok çalışıp sadece Fenerbahçe maçını düşüneceğiz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.