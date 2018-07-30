Fatih Terim'in gençlere büyük desteği meyvelerini veriyor... Son olarak Club Africain ile oynanan maçta Yunus Akgün'ün performansı büyük ses getirdi. Hücumun sağ kanadında görev yapan 2000 doğumlu oyuncu, müthiş teklifi ve çabukluğuyla göz doldurdu. Onyekuru'nun attığı golde büyük pay sahibi olan Yunus'un videoları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Taraftarlar Yunus'u 'geleceğin süper yıldızı' olarak görüyor.
Terim’in prensi Yunus Twitter'ı salladı
18 yaşındaki Yunus Akgün, Africain maçındaki performansıyla gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncunun videoları, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı
Etiketler: Fatih Terim , Yunus Akgün , Sosyal medya
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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