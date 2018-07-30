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Terim’in prensi Yunus Twitter'ı salladı

18 yaşındaki , Africain maçındaki performansıyla gündeme bomba gibi düştü. Genç oyuncunun videoları, da paylaşım rekorları kırdı

Terim’in prensi Yunus Twitterı salladı
Fatih Terim'in gençlere büyük desteği meyvelerini veriyor... Son olarak Club Africain ile oynanan maçta Yunus Akgün'ün performansı büyük ses getirdi. Hücumun sağ kanadında görev yapan 2000 doğumlu oyuncu, müthiş teklifi ve çabukluğuyla göz doldurdu. Onyekuru'nun attığı golde büyük pay sahibi olan Yunus'un videoları da paylaşım rekorları kırdı. Taraftarlar Yunus'u 'geleceğin süper yıldızı' olarak görüyor.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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