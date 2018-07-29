Terim Silva için devrede

Galatasaray Yönetimi Andre Silva için birkaç gün içinde resmi görüşmelere başlayacak. İtalya'da hem Portekizli futbolcu hem de Milan kulübüyle pazarlığa oturacak olan Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu oyuncu için her şartı zorlayacak.
Galatasaray Yönetimi bu transferi bitirmeye çalışırken Teknik Direktör Fatih Terim de transferin gerçekleşmesi için özel bir çaba harcayacak. Tecrübeli hoca Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan bugünkü Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan Andre Silva'nın transferinde araya girerek kolaylık sağlanmasını isteyecek. Böylece bu transferin önünü açmış olacak
Galatasaray Yönetimi bu transferi bitirmeye çalışırken Teknik Direktör Fatih Terim de transferin gerçekleşmesi için özel bir çaba harcayacak. Tecrübeli hoca Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan bugünkü Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan Andre Silva'nın transferinde araya girerek kolaylık sağlanmasını isteyecek. Böylece bu transferin önünü açmış olacak
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