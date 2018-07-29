Yol Durumu
  1. Saray alev alev
  2. Ali Koç’tan Alex’e forma hediyesi

Terim Silva için devrede

, Milan’ı çalıştıran eski öğrencisi Gattuso ile görüşerek ’nın inde kolaylık sağlamasını isetyecek

Terim Silva için devrede
Yönetimi Andre Silva için birkaç gün içinde resmi görüşmelere başlayacak. 'da hem Portekizli futbolcu hem de Milan kulübüyle pazarlığa oturacak olan Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu oyuncu için her şartı zorlayacak.

Galatasaray Yönetimi bu i bitirmeye çalışırken Teknik Direktör Fatih Terim de transferin gerçekleşmesi için özel bir çaba harcayacak. Tecrübeli hoca Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan bugünkü Milan Gennaro Gattuso'dan Andre Silva'nın transferinde araya girerek kolaylık sağlanmasını isteyecek. Böylece bu transferin önünü açmış olacak
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar