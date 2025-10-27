A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut projesi, 7'den 70'e herkes tarafından sevinçle karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili merak edilen 30 soruyu yanıtladı. Peki, başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi? İşte A'dan Z'ye Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı...
