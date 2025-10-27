PODCAST CANLI YAYIN

A'dan Z'ye TOKİ 500 bin konut projesi! Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? En çok merak edilen 30 soruya 30 cevap

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut projesi, 7'den 70'e herkes tarafından sevinçle karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili merak edilen 30 soruyu yanıtladı. Peki, başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi? İşte A'dan Z'ye Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"ni açıkladı.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olma özelliğimi taşıyan projeyle 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak.

Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI NE?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL'A 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut inşa edilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını paylaştı.

Bakan Kurum, 30 soru ve cevabın yer aldığı paylaşımında, "Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladık" mesajını verdi.


İşte 30 maddede Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı...

1. Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

2. Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

3. Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?

*Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5

*Engelli vatandaşlarımız: %5

*Emekli vatandaşlarımız: %20

*3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

*Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20

*Diğer alıcı adayları

4. "Genç" kategorisine kimler başvurabilir?

10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.

5. "Üç ve daha fazla çocuklu aileler" kategorisine kimler başvurabilir?

Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.

6. İkamet şartları nelerdir?

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

7-Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

8. Konutlar hangi ödeme koşullarıyla satılacak, İstanbul ve Anadolu illeri için koşullar değişecek mi?

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

9. Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini alabilecek mi?

- Evet

10. Başvurular hangi kanallardan yapılacak?

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

11. e-devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır?

Sistemin verdiği IBAN'a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.

12. Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?

Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

13. Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

14. Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim?

Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.

15. Taksit ödemeleri ne zaman başlar?

Sözleşme tarihinden sonraki ay.

16. Konut, borcu bitmeden satılabilir mi?

Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.

17. Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.

18. Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?

Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.

19. Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

Evet. Asgari gelir şartı yoktur.

20. Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.

21. Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?

Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.

22. Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?

Hayır. "Diğer Alıcılar" kategorisine aktarılırsınız.

23. Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi?

Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.

24. Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

Konutu olanlar başvuru yapamazlar.