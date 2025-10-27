İmzalar atıldı: Türkiye’ye 44 Eurofighter geliyor! Bakan Güler tarih verdi!

GELECEKTE DAHA FAZLASI GÜNDEMDE! Birleşik Krallık Başbakanı Starmer: Birleşik Krallık, Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlama tercihi var.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı açıklamada, "Türkiye, Katar'dan 12, Umman'dan 12 ve İngiltere'den 20 Eurofighter alacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında Türkiye, İngiltere'den 20, Katar 'dan 12 ve Umman'dan 12 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon satın alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçağı platformlarından biri olarak gösterilen Eurofighter Typhoon, yüksek manevra kabiliyeti, çoklu görev kapasitesi ve modern silah entegrasyonu sayesinde NATO ülkelerinin hava gücünde kilit bir rol üstleniyor.

Bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan gibi ülkelere teslim edildi.

Projenin temeli, 1983 yılında başlatılan "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı (EFA)" programına dayanıyor. Fransa, başlangıçta bu girişimde yer almasına rağmen, daha sonra kendi savaş uçağı olan Rafale projesine yönelerek programdan ayrıldı.

Uçağın üretiminde Avrupa'nın önde gelen savunma şirketleri Airbus (Almanya ve İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık) ve Leonardo (İtalya) aktif rol oynuyor.

Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'nın katılımıyla yürütülen proje, Eurofighter Konsorsiyumu tarafından hayata geçirildi. Programın koordinasyonu ise NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı (NETMA) tarafından sağlanıyor.

Avrupa'nın önde gelen savunma sanayii ülkeleri tarafından ortaklaşa geliştirilen Eurofighter Typhoon, çok rollü bir savaş uçağı olarak dikkat çekiyor.

EUROFIGHTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Avrupa savunma sanayisinin en gelişmiş projelerinden biri olan Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil bir savaş uçağı olarak modern hava muharebelerinde üstün performans sağlamak üzere geliştirildi.

Aerodinamik olarak kararsız bir yapıya sahip uçak, gelişmiş fly-by-wire (elektronik uçuş kontrol) sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. İki adet Eurojet EJ200 art yakıcılı turbofan motorla donatılan Typhoon, art yakıcıyla 90 kN, art yakıcısız 60 kN itme gücü üretiyor. Bu motorlar, uçağa Mach 1.5 hızında art yakıcı kullanmadan uçabilme (supercruise) yeteneği kazandırıyor.

Uçağın maksimum hızı Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s), menzili 2.900 kilometre, tavan irtifası ise 16.764 metre (55 bin feet) olarak belirtiliyor. Maksimum kalkış ağırlığı 23.500 kilogram olan Typhoon, Meteor, AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, ASRAAM, Storm Shadow ve Brimstone gibi gelişmiş hava-hava ve hava-yer füzeleriyle donatılabiliyor. Ayrıca 27 mm Mauser BK-27 topu da uçağın sabit silah sistemi olarak yer alıyor.

Radar ve aviyonik sistemlerde Captor-E AESA radarı ve gelişmiş elektronik harp yetenekleri öne çıkarken, gövdesinde kullanılan karbon fiber ve cam elyafı takviyeli kompozit malzeme, hem hafiflik hem de düşük radar izi sağlıyor.

Delta-kanat ve kanard tasarımı sayesinde yüksek irtifada ve düşük hızlarda dahi üstün manevra kabiliyetine sahip olan Eurofighter Typhoon, dört yedekli fly-by-wire sistemiyle pilotun güvenliğini en üst düzeyde tutuyor.

Gelişmiş mühendisliği, yüksek hız performansı ve çoklu görev kapasitesiyle Eurofighter Typhoon, bugün NATO ülkelerinin hava savunmasında kilit rol üstlenen en modern savaş uçaklarından biri olarak öne çıkıyor.