Meteoroloji’den İstanbul'a kırmızı uyarı: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2 aşamalı yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
Hafta başıyla birlikte Türkiye yeniden sonbaharın dengesiz havasına teslim olacak. Meteoroloji verilerine göre hem İstanbul hem de Ankara'da sıcaklık dalgalanmaları yaşanacak. Pazartesi ve salı günü kısa süreli güneşli hava yerini yeniden yağışlı sisteme bırakacak. Asıl değişim ise çarşamba günü bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün yağış var mı, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte yeni hava durumu raporu ve son değerlendirmeler haberimizde.
Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:00