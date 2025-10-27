Meteoroloji’den İstanbul’a kırmızı uyarı: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2 aşamalı yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre Türkiye yeni haftaya dalgalı hava koşullarıyla giriyor. Kuzeybatı kesimlerle doğu bölgelerinde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın kuzey ve batısı başta olmak üzere birçok noktada sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.