Atma, "Aslında biz eğer DNP'yi alırsak ve doğru kurabilirsek bütün Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz. Yani bir süre sonra tahmin ediyorum seneye Ocak-Şubat ayında bütün Türkiye'yi analiz edebilen bir veri havuzuna ulaşmış olacağız" itirafında bulunuyor.

Dahası Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın ifşa olan ses kayıtlarında yapılan veri vurgunu "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" denilerek iştahla anlatılıyor.

İstanbul Senin uygulamasıyla mikro ölçekte 16 milyon makro ölçekte de 86 milyonu kapsayan tüm Türkiye'nin kişisel verisine erişilmek isteniyor.

İSTANBUL'UN DİJİTAL AYAK İZİ İSTİHBARATLARIN ELİNDE

İBB'de kopyalanan tüm kişisel veriler ve "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden siber casusluk faaliyetleri sonucu veriler İngiliz istihbaratı ile çalışan bir şirkete farklı zamanlarda veriliyor.

Bu şirket bu verileri yurt dışına çıkarıp İstanbulluların davranışları analiz edilip her bir kişi profilleniyor.

İlerleyen süreçte bu veriler seçimlerde kullanılıyor... Özellikle mütedeyyin seçmenin dünya görüşüne uygun şekilde ısmarlama olarak üretilen İmamoğlu içerikleri, cami ziyaretleri o seçmenin karşısına çıkıyor.

İstanbulluların tüm dijital ayak izini ele geçiren bu şebeke milyonlarca kişinin mahremini yabancı istihbaratlara açtı.

"İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDAN" İSRAİL MENŞEİLİ FİRMA ÇIKTI

Özellikle İstanbul Senin uygulamasının trackerlarından biri İsrail menşeli AppsFlyer firması. İçindeki kod ile uygulamayı indiren tüm İstanbulluların davranışlarını takip ediyor, analiz ediyor ve 2500'e yakın dünya genelindeki iş ortaklarıyla paylaşıyor.

Daha da vahimi bu veriler tek tuşla soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun masasına kadar gelebiliyor... Nasıl mı? İsrail'de veri toplayan her firma, İsrail yasalarına göre hükümet istediği zaman bu bilgileri paylaşmak zorunda.

AppsFlyer da böyle yapıyor.





OLAY VERİ HIRSIZLIĞINA İNDİRGENECEK KADAR MASUM DEĞİL

Bugün yürütülen casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığına indirgenecek kadar basit ve masum değil. İBB, özelde 16 milyon genelde ise 85 milyonun vatandaşın kişisel verisini MI6 ve MOSSAD'ın kucağına bıraktı.



İmamoğlu'na yol haritası çıkaran Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağlantıları da dikkat çekiyor.

