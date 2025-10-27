PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: İBB'de casusluk "Eko"sistemi! Soruşturmada kilit halka "İstanbul Senin" uygulaması: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB’deki casusluk soruşturması kapsamında 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın kilit ayağı ise "İstanbul Senin" uygulaması. Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atma'nın ses kayıtlarında "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" diyerek iştahla anlattığı uygulama ile milyonlarca İstanbullunun kişisel verisi çalındı. Üstelik 85 milyonun mahremine ulaşmayı hedefleyen uygulamanın trackerlarından biri İsrail menşeli AppsFlyer firması. Bu durum olayın sadece basit bir veri hırsızlığına indirgenecek kadar masum olmadığını gösteriyor.

İBB'de yürütülen casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığı yahut dijital seçim çalışmasına indirgenecek kadar basit ve masum değil. Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın MI6 ajanı Hüseyin Gün ile teması İstanbul'un dijital ayak izini yabancı istihbaratların eline düşürdü.

Dahası Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atma'nın ses kayıtlarında "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" diyerek iştahla anlattığı "İstanbul Senin" isimli uygulamadan İsrail menşeili firma çıktı.

Özetle, İBB'nin geliştirdiği uygulama İsrail'e "İstanbul Senin" diyor. Netanyahu'nun iştahını kabartıyor.


15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler şöyle:

"Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel"

16 MİLYONUN MAHREMİNE GİRDİLER

Takvim.com.tr, mezkur uygulamayla ilgili ortaya çıkan bir ses kaydını deşifre etmiş, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptığını satır satır yazmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve bilgisi dahilinde İstanbulluların verileri İBB'de kopyalanıyor, bu kopyalama sırasında Mustafa Özcan'ın yönlendirmesiyle MI6'ya çalışan kişilerden teknik destek sağlanıyor.

"16 MİLYON İNSANIN CEP TELEFONUNA İNDİĞİ AN BİTTİ"

İstanbul Senin uygulamasıyla mikro ölçekte 16 milyon makro ölçekte de 86 milyonu kapsayan tüm Türkiye'nin kişisel verisine erişilmek isteniyor.

Dahası Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın ifşa olan ses kayıtlarında yapılan veri vurgunu "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" denilerek iştahla anlatılıyor.

İMAMOĞLU'NUN EKİBİ TÜM TÜRKİYE'NİN KİŞİSEL VERİSİNE GÖZ DİKTİ

Atma, "Aslında biz eğer DNP'yi alırsak ve doğru kurabilirsek bütün Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz. Yani bir süre sonra tahmin ediyorum seneye Ocak-Şubat ayında bütün Türkiye'yi analiz edebilen bir veri havuzuna ulaşmış olacağız" itirafında bulunuyor.

İSTANBUL'UN DİJİTAL AYAK İZİ İSTİHBARATLARIN ELİNDE

İBB'de kopyalanan tüm kişisel veriler ve "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden siber casusluk faaliyetleri sonucu veriler İngiliz istihbaratı ile çalışan bir şirkete farklı zamanlarda veriliyor.

Bu şirket bu verileri yurt dışına çıkarıp İstanbulluların davranışları analiz edilip her bir kişi profilleniyor.

İlerleyen süreçte bu veriler seçimlerde kullanılıyor... Özellikle mütedeyyin seçmenin dünya görüşüne uygun şekilde ısmarlama olarak üretilen İmamoğlu içerikleri, cami ziyaretleri o seçmenin karşısına çıkıyor.

İstanbulluların tüm dijital ayak izini ele geçiren bu şebeke milyonlarca kişinin mahremini yabancı istihbaratlara açtı.

"İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDAN" İSRAİL MENŞEİLİ FİRMA ÇIKTI

Özellikle İstanbul Senin uygulamasının trackerlarından biri İsrail menşeli AppsFlyer firması. İçindeki kod ile uygulamayı indiren tüm İstanbulluların davranışlarını takip ediyor, analiz ediyor ve 2500'e yakın dünya genelindeki iş ortaklarıyla paylaşıyor.

Daha da vahimi bu veriler tek tuşla soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun masasına kadar gelebiliyor... Nasıl mı? İsrail'de veri toplayan her firma, İsrail yasalarına göre hükümet istediği zaman bu bilgileri paylaşmak zorunda.

AppsFlyer da böyle yapıyor.

OLAY VERİ HIRSIZLIĞINA İNDİRGENECEK KADAR MASUM DEĞİL

Bugün yürütülen casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığına indirgenecek kadar basit ve masum değil. İBB, özelde 16 milyon genelde ise 85 milyonun vatandaşın kişisel verisini MI6 ve MOSSAD'ın kucağına bıraktı.

İmamoğlu'na yol haritası çıkaran Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağlantıları da dikkat çekiyor.

