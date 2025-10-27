Dahası Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atma'nın ses kayıtlarında "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" diyerek iştahla anlattığı "İstanbul Senin" isimli uygulamadan İsrail menşeili firma çıktı.
Özetle, İBB'nin geliştirdiği uygulama İsrail'e "İstanbul Senin" diyor. Netanyahu'nun iştahını kabartıyor.
15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen isimler şöyle:
"Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel"
16 MİLYONUN MAHREMİNE GİRDİLER
Takvim.com.tr, mezkur uygulamayla ilgili ortaya çıkan bir ses kaydını deşifre etmiş, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptığını satır satır yazmıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve bilgisi dahilinde İstanbulluların verileri İBB'de kopyalanıyor, bu kopyalama sırasında Mustafa Özcan'ın yönlendirmesiyle MI6'ya çalışan kişilerden teknik destek sağlanıyor.