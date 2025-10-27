CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kriz trajediye dönüştü: Maaşını alamayan işçi intihar etti

AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın

"BU NASIL SOSYAL BELEDİYECİLİK?"

Yalçın, Mansur Yavaş'ı topa tuttuğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta bir mesai arkadaşımız aylardır maaşını alamadı, ardından işten çıkarıldı ve geçim sıkıntısına dayanamayarak yaşamına son verdi. Bir yanda 'PORTAŞ'ı uçurduk, büyüttük' diyen yönetim; diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen, işten çıkarılan emekçiler var. Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?"

Yalçın'ın açıklamaları, PORTAŞ'taki mali krizi yeniden gündeme taşırken, gözler bir kez daha Mansur Yavaş yönetimine çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve PORTAŞ yönetimi ise konuya ilişkin henüz herhangi bir resmî açıklama yapmadı.

ABB'ye düzenlenen ʺkonserʺ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

"İŞÇİYE MAAŞ YOK, KONSERE MİLYONLAR VAR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştiraklerinden PORTAŞ'ta yaşanan maaş krizi derinleşirken, CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin milyonlarca lirayı konser organizasyonlarına aktarması tepkileri artırdı. Bilirkişi ve MASAK raporlarına göre 2021-2024 yıllarında ABB'nin düzenlediği konserlerde piyasa fiyatlarının kat kat üzerinde harcama yapıldı; yaklaşık 154 milyon TL'lik kamu zararı oluştu. Toplam 759 milyon TL'lik ödemenin yalnızca yüzde 20'sinin sanatçılara gittiği, kalan paranın akraba bağları bulunan firmalar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. PORTAŞ'ta ise 3 aydır maaş ödenmezken, 2 binden fazla çalışanın işten çıkarılması ve 350 çalışanın maaş alamaması CHP'nin sözde sosyal adalet hezeyanlarını da gözler önüne serdi. İşçiye maaş yok ama milyonluk konserlere para var mı sorularını yeniden gündeme getirdi.