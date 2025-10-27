PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kriz trajediye dönüştü: Maaşını alamayan işçi intihar etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki PORTAŞ’ta yaşanan mali kriz trajediye dönüştü. Aylardır maaşını alamadığı, ardından işten çıkarıldığı iddia edilen işçi Sadık Güneş’in intiharı başkenti sarstı. AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “Bir yanda ‘PORTAŞ’ı büyüttük’ diyen yönetim, diğer yanda evine ekmek götüremeyen işçiler var. Bu nasıl sosyal belediyecilik?” sözleriyle Mansur Yavaş yönetimini eleştirdi. Şirkette son 5 ayda 2 binden fazla çalışanın işten çıkarıldığı, 350 personelin ise aylardır maaşını alamadığı iddia edildi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştiraki PORTAŞ'ta yaşanan ekonomik kriz, trajediyle sonuçlandı. Şirkette maaşlarını alamayan ve işten çıkarılan çalışanlarla ilgili iddialar, bir işçinin yaşamına son vermesiyle yeniden gündeme geldi.

Portaş işçileri gev arşivPortaş işçileri gev arşiv

CHP'Lİ BELEDİYE BİNLERCE İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Edinilen bilgilere göre PORTAŞ, yaklaşık üç aydır çalışanlarına maaş ödeyemiyor. Son beş ayda 2 binden fazla personelin işten çıkarıldığı, halen görevde olan 350'ye yakın çalışanın ise iki aydır maaşlarını alamadığı öne sürüldü.

Mansur Yavaş, AAMansur Yavaş, AA

EKONOMİK BUNALIM CAN ALDI

İddialara göre, aylardır maaşını alamayan ve daha sonra işine son verilen Sadık Güneş adlı işçi, yaşadığı ekonomik zorluklara dayanamayarak intihar etti. Güneş'in, geçmiş aylarda CHP'li ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'nun talimatıyla işten çıkarıldığı ileri sürüldü.

İşçi maaşlarını ödeyemeyen CHP'li ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından açıklama yapan AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat YalçınAK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın

"BU NASIL SOSYAL BELEDİYECİLİK?"
Yalçın, Mansur Yavaş'ı topa tuttuğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta bir mesai arkadaşımız aylardır maaşını alamadı, ardından işten çıkarıldı ve geçim sıkıntısına dayanamayarak yaşamına son verdi. Bir yanda 'PORTAŞ'ı uçurduk, büyüttük' diyen yönetim; diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen, işten çıkarılan emekçiler var. Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?"

Yalçın'ın açıklamaları, PORTAŞ'taki mali krizi yeniden gündeme taşırken, gözler bir kez daha Mansur Yavaş yönetimine çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve PORTAŞ yönetimi ise konuya ilişkin henüz herhangi bir resmî açıklama yapmadı.

ABB'ye düzenlenen ʺkonserʺ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)ABB'ye düzenlenen ʺkonserʺ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

"İŞÇİYE MAAŞ YOK, KONSERE MİLYONLAR VAR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştiraklerinden PORTAŞ'ta yaşanan maaş krizi derinleşirken, CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin milyonlarca lirayı konser organizasyonlarına aktarması tepkileri artırdı. Bilirkişi ve MASAK raporlarına göre 2021-2024 yıllarında ABB'nin düzenlediği konserlerde piyasa fiyatlarının kat kat üzerinde harcama yapıldı; yaklaşık 154 milyon TL'lik kamu zararı oluştu. Toplam 759 milyon TL'lik ödemenin yalnızca yüzde 20'sinin sanatçılara gittiği, kalan paranın akraba bağları bulunan firmalar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. PORTAŞ'ta ise 3 aydır maaş ödenmezken, 2 binden fazla çalışanın işten çıkarılması ve 350 çalışanın maaş alamaması CHP'nin sözde sosyal adalet hezeyanlarını da gözler önüne serdi. İşçiye maaş yok ama milyonluk konserlere para var mı sorularını yeniden gündeme getirdi.

Son dakika: CHPli ABBde konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...Son dakika: CHPli ABBde konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...

