CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kriz trajediye dönüştü: Maaşını alamayan işçi intihar etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştiraki PORTAŞ'ta yaşanan ekonomik kriz, trajediyle sonuçlandı. Şirkette maaşlarını alamayan ve işten çıkarılan çalışanlarla ilgili iddialar, bir işçinin yaşamına son vermesiyle yeniden gündeme geldi.
CHP'Lİ BELEDİYE BİNLERCE İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI
Edinilen bilgilere göre PORTAŞ, yaklaşık üç aydır çalışanlarına maaş ödeyemiyor. Son beş ayda 2 binden fazla personelin işten çıkarıldığı, halen görevde olan 350'ye yakın çalışanın ise iki aydır maaşlarını alamadığı öne sürüldü.
EKONOMİK BUNALIM CAN ALDI
İddialara göre, aylardır maaşını alamayan ve daha sonra işine son verilen Sadık Güneş adlı işçi, yaşadığı ekonomik zorluklara dayanamayarak intihar etti. Güneş'in, geçmiş aylarda CHP'li ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'nun talimatıyla işten çıkarıldığı ileri sürüldü.
İşçi maaşlarını ödeyemeyen CHP'li ABB'nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldığı ortaya çıkmıştı.
Olayın ardından açıklama yapan AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi.