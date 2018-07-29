Saray alev alev

Galatasaray'ın son günlerde yaşadığı sorunların tamamının ekonomik olduğu Sarı-Kırmızılı kulüpte her şeyin durma noktasına geldiği belirlendi. Gomis krizi, Murat Ece'nin istifası, olağanüstü kongre kararı ve Florya'daki mutsuzluğun nedenleri tamamen duygusal
ALACAKLARIN YARISI BİLE ÖDENMEDİ
G.Saray'da 30 Haziran itibarıyle oyunculara ödenmesi gereken 25 milyon Euro'nun ancak 11 milyon Euro'sunun ödendiği ortaya çıktı. Oyuncuların alacaklarının yarısının dahi ödenmemesi özellikle yabancı futbolcularda sıkıntı yarattı. Kasanın adeta tam takır olması Florya'da mutsuzluk yarattığı ve ödemelerinin her alanda aksadığı ifade edildi
GOMİS'İ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI!
Sezon bittikten sonra gelen teklifleri yönetime ileten Gomis, yıllık ücretine zam istemiş ve Sarı- Kırmızılı kulüple arasında gerilim yaşanmıştı. Galatasaray Yönetimi'nin de Fatih Terim'le görüştüğü ve oyuncunun satılması yönünde bir karar verildiği ortaya çıktı. Ancak taraftar tepkisinden korkan yönetimin Fransız yıldızı medya yoluyla itibarsızlaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı.
GOMİS, GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU
Oysa Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'i bile Florya'ya davet eden Fransız oyuncunun Galatasaray'da mutlu olduğu, sadece parasal konularda yönetimden biraz daha anlayış beklediği belirlendi. Gomis ödemelerinin gününde yapılmasını ve maaşında da ufak da olsa bir artış olmasını istiyor. Ama yönetim, Gomis'i ciddi bir rakama satıp kiralık formülüyle ekonomik bir transfer yapmayı planlıyor.
20 MİLYON LİRALIK YENİ ÜYE PROJESİ!
Yönetim gelir getirecek yeni bir proje üzerinde de çalışıyor. Daha önce üyelikleri kabul edilmemiş ve birikmiş 1700 kişinin başvuruları yeniden gündemde. Bu rakam 2000 seviyesine çekilirse kulübün kasasına 20 milyon lira girecek. Yönetim böylelikle maddi açıdan rahatlayacak hem de genel üye profilindeki liseli çoğunluğunu dengeleyecek
YETER! BU VERDİĞİM SON PARA!
Kulüp içindeki maddi sıkıntı yönetimde de bazı çatlaklar oluşturdu. Murat Ece'nin istifasındaki gerçeğin de yönetimin çözüm üretememesi olduğu belirlendi. Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın da en basketbol şubesine 150 bin Euro kasa kolaylığı sağladığı ve "Bu artık son olsun. Benden bu kadar" dediği ifade edildi.
Tunç Özgen - Takvim Özel
ALACAKLARIN YARISI BİLE ÖDENMEDİ
G.Saray'da 30 Haziran itibarıyle oyunculara ödenmesi gereken 25 milyon Euro'nun ancak 11 milyon Euro'sunun ödendiği ortaya çıktı. Oyuncuların alacaklarının yarısının dahi ödenmemesi özellikle yabancı futbolcularda sıkıntı yarattı. Kasanın adeta tam takır olması Florya'da mutsuzluk yarattığı ve ödemelerinin her alanda aksadığı ifade edildi
GOMİS'İ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI!
Sezon bittikten sonra gelen teklifleri yönetime ileten Gomis, yıllık ücretine zam istemiş ve Sarı- Kırmızılı kulüple arasında gerilim yaşanmıştı. Galatasaray Yönetimi'nin de Fatih Terim'le görüştüğü ve oyuncunun satılması yönünde bir karar verildiği ortaya çıktı. Ancak taraftar tepkisinden korkan yönetimin Fransız yıldızı medya yoluyla itibarsızlaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı.
GOMİS, GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU
Oysa Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'i bile Florya'ya davet eden Fransız oyuncunun Galatasaray'da mutlu olduğu, sadece parasal konularda yönetimden biraz daha anlayış beklediği belirlendi. Gomis ödemelerinin gününde yapılmasını ve maaşında da ufak da olsa bir artış olmasını istiyor. Ama yönetim, Gomis'i ciddi bir rakama satıp kiralık formülüyle ekonomik bir transfer yapmayı planlıyor.
20 MİLYON LİRALIK YENİ ÜYE PROJESİ!
Yönetim gelir getirecek yeni bir proje üzerinde de çalışıyor. Daha önce üyelikleri kabul edilmemiş ve birikmiş 1700 kişinin başvuruları yeniden gündemde. Bu rakam 2000 seviyesine çekilirse kulübün kasasına 20 milyon lira girecek. Yönetim böylelikle maddi açıdan rahatlayacak hem de genel üye profilindeki liseli çoğunluğunu dengeleyecek
YETER! BU VERDİĞİM SON PARA!
Kulüp içindeki maddi sıkıntı yönetimde de bazı çatlaklar oluşturdu. Murat Ece'nin istifasındaki gerçeğin de yönetimin çözüm üretememesi olduğu belirlendi. Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın da en basketbol şubesine 150 bin Euro kasa kolaylığı sağladığı ve "Bu artık son olsun. Benden bu kadar" dediği ifade edildi.
Tunç Özgen - Takvim Özel
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