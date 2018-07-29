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paniği

, için tüm kozlarını oynuyor. Bu oyuncuya ekibi Sevilla’nın da talip olması üzerine yönetim elini çabuk tutarak bu işi bitirmeyi planlıyor

Aboubakar paniği
Beşiktaş forvet inde Aboubakar'dan başkasını düşünmüyor. Başkan 'ın 'le yaptığı görüşmede, "Olacaksa olsun. Bizi ancak o sırtlar" görüşünün ağırlık kazandığı ve bunun üzerine yönetimin Kamerunlu golcü için tüm kozlarını oynamaya karar verdiği gelen bilgiler arasında

ORMAN BİZZAT DEVREYE GİRDİ
Başkan Fikret Orman, Aboubakar için bizzat devreye girerken bu oyuncuya Sevilla'nın da talip olması keyifleri kaçırdı. kulübü Kamerunlu yıldız için Sevilla'nın kapısını çalarken ilk teklifi yaptı.

PORTO'YA YENİ TEKLİF YAPILACAK
Porto Sevilla'nın teklifini değerlendirmeye alırken, Aboubakar'ı kaçırmamak için işi sıkı tutma kararı aldı. Başkan Orman ve yöneticilerden 'in Porto'ya yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Beşiktaş'ın yapacağı yeni teklifin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istemesinin bu transferde Siyah-Beyazlı yönetimin en büyük artısı olarak gösteriliyor.
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