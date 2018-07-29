Aboubakar paniği

Beşiktaş forvet transferinde Aboubakar'dan başkasını düşünmüyor. Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'le yaptığı görüşmede, "Olacaksa Aboubakar olsun. Bizi ancak o sırtlar" görüşünün ağırlık kazandığı ve bunun üzerine yönetimin Kamerunlu golcü için tüm kozlarını oynamaya karar verdiği gelen bilgiler arasında
ORMAN BİZZAT DEVREYE GİRDİ
Başkan Fikret Orman, Aboubakar için bizzat devreye girerken bu oyuncuya Sevilla'nın da talip olması keyifleri kaçırdı. İspanyol kulübü Kamerunlu yıldız için Sevilla'nın kapısını çalarken ilk teklifi yaptı.
PORTO'YA YENİ TEKLİF YAPILACAK
Porto Sevilla'nın teklifini değerlendirmeye alırken, Beşiktaş Aboubakar'ı kaçırmamak için işi sıkı tutma kararı aldı. Başkan Orman ve yöneticilerden Umut Güner'in Porto'ya yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Beşiktaş'ın yapacağı yeni teklifin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istemesinin bu transferde Siyah-Beyazlı yönetimin en büyük artısı olarak gösteriliyor.
ORMAN BİZZAT DEVREYE GİRDİ
Başkan Fikret Orman, Aboubakar için bizzat devreye girerken bu oyuncuya Sevilla'nın da talip olması keyifleri kaçırdı. İspanyol kulübü Kamerunlu yıldız için Sevilla'nın kapısını çalarken ilk teklifi yaptı.
PORTO'YA YENİ TEKLİF YAPILACAK
Porto Sevilla'nın teklifini değerlendirmeye alırken, Beşiktaş Aboubakar'ı kaçırmamak için işi sıkı tutma kararı aldı. Başkan Orman ve yöneticilerden Umut Güner'in Porto'ya yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Beşiktaş'ın yapacağı yeni teklifin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istemesinin bu transferde Siyah-Beyazlı yönetimin en büyük artısı olarak gösteriliyor.
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