Haydi 3'te 3 istiyoruz

Türkiye'nin kalbi dün İsviçre'de attı... UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları Nyon şehrinde çekildi... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yine zorlu bir kura çekti. Sarı-Lacivertliler olası rakipleri içinde en güçlüsü olan Benfica ile eşleşti. Kanarya, Portekiz temsilcisiyle ilk maçı 7 veya 8 Ağustos'ta Lizbon'da oynayacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de olacak... Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Torshavn ile eşleşen Beşiktaş ise rakibini elemesi halinde Lask Linz (Avusturya)- Lillestrom (Norveç) galibiyle oynayacak.
ADA YOLU GÖZÜKTÜ!
Başakşehir de İskoçya'dan Aberdeen veya İngiltere'den Burnley'yle 3. ön eleme turunda karşılaşacak. Maçlar 9 ve 16 Ağustos'ta yapılacak.
FENERBAHÇE YİNE EN ZORU ÇEKTİ
YILLARDIR Avrupa kuralarında en zorlu rakiplerle eşleşen Fenerbahçe dün de bu geleneği bozmadı ve Benfica'nın rakibi oldu
ADA YOLU GÖZÜKTÜ!
Başakşehir de İskoçya'dan Aberdeen veya İngiltere'den Burnley'yle 3. ön eleme turunda karşılaşacak. Maçlar 9 ve 16 Ağustos'ta yapılacak.
FENERBAHÇE YİNE EN ZORU ÇEKTİ
YILLARDIR Avrupa kuralarında en zorlu rakiplerle eşleşen Fenerbahçe dün de bu geleneği bozmadı ve Benfica'nın rakibi oldu
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