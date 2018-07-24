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Haydi 3'te 3 istiyoruz

,Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda güçlü Portekiz ekibi ile eşleşti. ’nde Torshavn’ı elemesi halinde Lask Linz-Lillestrom galibiyle, de Aberdeen-Burnley galibiyle mücadele edecek

Haydi 3te 3 istiyoruz
Türkiye'nin kalbi dün İsviçre'de attı... UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları Nyon şehrinde çekildi... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yine zorlu bir kura çekti. Sarı-Lacivertliler olası rakipleri içinde en güçlüsü olan Benfica ile eşleşti. Kanarya, Portekiz temsilcisiyle ilk maçı 7 veya 8 Ağustos'ta Lizbon'da oynayacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de olacak... Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Torshavn ile eşleşen Beşiktaş ise rakibini elemesi halinde Lask Linz (Avusturya)- Lillestrom (Norveç) galibiyle oynayacak.

ADA YOLU GÖZÜKTÜ!
Başakşehir de İskoçya'dan Aberdeen veya İngiltere'den Burnley'yle 3. ön eleme turunda karşılaşacak. Maçlar 9 ve 16 Ağustos'ta yapılacak.

FENERBAHÇE YİNE EN ZORU ÇEKTİ
YILLARDIR Avrupa kuralarında en zorlu rakiplerle eşleşen dün de bu geleneği bozmadı ve 'nın rakibi oldu
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