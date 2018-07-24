Babasını hoş tut oğlunu al!

Fenerbahçe, teknik direktör Cocu'nun kadroda düşünmediği Carlos Kameni'yle henüz yollarını ayırmadı... Yönetimin, Kamerunlu kaleciyle parasal konularda fikir ayrılığı yaşadığı iddia edilse de ayrılığın gerçekleşmeme nedeni ortaya çıktı.
GÖZÜNE KESTİRDİ
Sarı-Lacivertliler, Kameni'yle kötü şekilde vedalaşmak istemiyor. Bunun nedeni ise Comolli'nin, tecrübeli file bekçisinin Barcelona altyapısında oynayan oğlu Luka'yı gözüne kestirmesi.
İKNAYA ÇALIŞIYORLAR
Comolli'nin 14 yaşındaki Luka'yı Fenerbahçe'ye getirtmek istediği, bu nedenle de Kameni'yle iyi ilişkisini bozmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Kamerunlu kaleciyi hem ayrılık hem de oğlunun transferi konusunda ikna etmeye çalışıyor.
GÖZÜNE KESTİRDİ
Sarı-Lacivertliler, Kameni'yle kötü şekilde vedalaşmak istemiyor. Bunun nedeni ise Comolli'nin, tecrübeli file bekçisinin Barcelona altyapısında oynayan oğlu Luka'yı gözüne kestirmesi.
İKNAYA ÇALIŞIYORLAR
Comolli'nin 14 yaşındaki Luka'yı Fenerbahçe'ye getirtmek istediği, bu nedenle de Kameni'yle iyi ilişkisini bozmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Kamerunlu kaleciyi hem ayrılık hem de oğlunun transferi konusunda ikna etmeye çalışıyor.
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