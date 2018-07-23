Altın çocuk Mete Gazoz

Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok'u mağlup ederek altın madalya kazandı. Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 4'üncü Ayak yarışmasının kapanış müsabakasında Klasik Yay Erkekler finalinde Mete Gazoz, Güney Kore'den Lee Woo Seok ile karşılaştı. Mete, 5-5 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrası altın madalya kazandı. Gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mete Gazoz, "Dünya Kupası'nda altın madalya! Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmaktan dolayı gururluyum ve çok mutluyum. Destek veren, güzel mesajlar gönderen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Milli okçumuz Mete Gazoz, büyük bir başarıya imza attı...
Mete Gazoz, kazandığı altın madalyanın ardından objektiflere ailesi iler birlikte böyle poz verdi
Milli okçumuz Mete Gazoz, büyük bir başarıya imza attı...
Mete Gazoz, kazandığı altın madalyanın ardından objektiflere ailesi iler birlikte böyle poz verdi
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