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Altın çocuk

Milli okçumuz , ’nın başkenti ’deki Dünay Kupası finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok’u mağlup etmeyi başararak ya uzandı

Altın çocuk Mete Gazoz
Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası finalinde Güney Koreli Lee Woo Seok'u mağlup ederek kazandı. Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 4'üncü Ayak yarışmasının kapanış müsabakasında Klasik Yay Erkekler finalinde Mete Gazoz, Güney Kore'den Lee Woo Seok ile karşılaştı. Mete, 5-5 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrası altın madalya kazandı. Gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mete Gazoz, "'nda altın madalya! Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmaktan dolayı gururluyum ve çok mutluyum. Destek veren, güzel mesajlar gönderen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.




Milli okçumuz , büyük bir başarıya imza attı...



Mete Gazoz, kazandığı altın madalyanın ardından objektiflere ailesi iler birlikte böyle poz verdi
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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