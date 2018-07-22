sezonaanlaşması çerçevesinde mümkün olan en güçlü kadro ile girmeyi hedefleyensportif direktör, teknik patronisteği doğrultusundasağ kanat oyuncusukiralamak için harekete geçti.sezonudevikiralık olarak geçirenyaşındakisağ kanat oyuncusu içinile görüşme yapıldığı ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.gazetesiçıkan haberlere görehedefininkalmak olduğu ancak forma şansının düşük olması nedeniyle yeniden kiralanacağı ifade edildi.veisteklerini karşılayabilenbir takım olduğubelirtilse de oyuncununikna edilmesiiçin uğraş verilmesigerektiği özelliklevurgulandı.