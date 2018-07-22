Yeni sezona Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde mümkün olan en güçlü kadro ile girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, teknik patron Cocu'nun isteği doğrultusunda Barcelona'nın Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Rafinha'yı kiralamak için harekete geçti.
BARCELONA İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Geçtğimiz sezonu İtalyan devi Inter'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu için Barcelona ile görüşme yapıldığı ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
RAFINHA YENİDEN KİRALANACAK
İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'da çıkan haberlere göre Rafinha'nın hedefinin Barcelona'da kalmak olduğu ancak forma şansının düşük olması nedeniyle yeniden kiralanacağı ifade edildi.
İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin Barcelona ve Rafinha'nın isteklerini karşılayabilen bir takım olduğu belirtilse de oyuncunun ikna edilmesi için uğraş verilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.
BARCELONA İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Geçtğimiz sezonu İtalyan devi Inter'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu için Barcelona ile görüşme yapıldığı ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
RAFINHA YENİDEN KİRALANACAK
İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo'da çıkan haberlere göre Rafinha'nın hedefinin Barcelona'da kalmak olduğu ancak forma şansının düşük olması nedeniyle yeniden kiralanacağı ifade edildi.
İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin Barcelona ve Rafinha'nın isteklerini karşılayabilen bir takım olduğu belirtilse de oyuncunun ikna edilmesi için uğraş verilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.
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