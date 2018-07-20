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’nın parasıyla Abaoubakar!

, Hırvat yıldızı istediği rakama satarsa ’ı bonservisiyle edecek

Vida’nın parasıyla Abaoubakar!
Beşiktaş Yönetimi'nin birçok İngiliz takımının listesinde olan 'yı istediği rakama satarsa Aboubakar'ı transfer edeceği öğrenildi. Başkan Orman'ın Kamerunlu starı çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi için her türlü imkanı zorlayacağı ortaya çıktı. geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının gözüne girmeyi başarmıştı.
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