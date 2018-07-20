Beşiktaş Yönetimi'nin birçok İngiliz takımının transfer listesinde olan Vida'yı istediği rakama satarsa Aboubakar'ı transfer edeceği öğrenildi. Başkan Orman'ın Kamerunlu starı çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi için her türlü imkanı zorlayacağı ortaya çıktı. Aboubakar geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının gözüne girmeyi başarmıştı.
Vida’nın parasıyla Abaoubakar!
Beşiktaş, Hırvat yıldızı istediği rakama satarsa Aboubakar’ı bonservisiyle transfer edecek
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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