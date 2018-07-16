Wimbledon’da en büyük Novak Djokovic

sezonunun en prestijili turnuvası olan'da tek erkekler finalinde'ıyenenşampiyon oldu.'u setlerdeyenerek'da 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Sırp tenisçi, bu turnuvada daha önceyıllarında şampiyonluğa ulaşırken,yılında ise ikinciliği elde etmeyi başarmıştı.finalini birçok ünlü isim de izledi...ile eşide tribühleki yerini aldı. Prens ve prensese çok büyük bir ilgi gösterildi.