Yol Durumu
  1. Helal olsun Yankı
  2. Grand slam kupası 15 Temmuz şehit ve gazilerine

’da en büyük

Finalde Anderson’ı 3-0 yenen Sırp raket, ’da mutlu sona ulaştı

Wimbledon’da en büyük Novak Djokovic
Tenis sezonunun en prestijili turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson3-0 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu. Djokovic, Anderson'u setlerde 6-2, 6-2 ve 7-6 yenerek Wimbledon'da 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, bu turnuvada daha önce 2011, 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonluğa ulaşırken, 2013 yılında ise ikinciliği elde etmeyi başarmıştı.

PRENS&PRENSES FİNALİ İZLETİ
Wımbledon finalini birçok ünlü isim de izledi... İngiltere Prensi William ile eşi Kate de tribühleki yerini aldı. Prens ve prensese çok büyük bir ilgi gösterildi.

Etiketler: , , ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR