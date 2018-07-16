Wimbledon’da en büyük Novak Djokovic

Tenis sezonunun en prestijili turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu. Djokovic, Anderson'u setlerde 6-2, 6-2 ve 7-6 yenerek Wimbledon'da 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, bu turnuvada daha önce 2011, 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonluğa ulaşırken, 2013 yılında ise ikinciliği elde etmeyi başarmıştı.
PRENS&PRENSES FİNALİ İZLETİ
Wımbledon finalini birçok ünlü isim de izledi... İngiltere Prensi William ile eşi Kate de tribühleki yerini aldı. Prens ve prensese çok büyük bir ilgi gösterildi.
PRENS&PRENSES FİNALİ İZLETİ
Wımbledon finalini birçok ünlü isim de izledi... İngiltere Prensi William ile eşi Kate de tribühleki yerini aldı. Prens ve prensese çok büyük bir ilgi gösterildi.
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