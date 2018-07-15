Fransa'nın bugünkü finalde şampiyon olması durumunda Horozlar'ın hocası Didier Deschamps, hem oyuncu hem de teknik adam olarak Dünya Kupası kazanan isim olarak tarihe geçecek. Daha önce Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer, futbolcu ve teknik adam olarak Dünya Şampiyonluğu yaşamıştı.
Deschamps tarih yazmak istiyor
Fransa’nın hocası Didier Deschamps tarihi eşikte
Etiketler: Didier Deschamps , Dünya Kupası , Fransa , Franz Beckenbauer
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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