Yol Durumu
  1. Belçika dünya üçüncüsü
  2. Fransa çok tehlikeli oyunculara sahip

Deschamps tarih yazmak istiyor

’nın hocası tarihi eşikte

Deschamps tarih yazmak istiyor
Fransa'nın bugünkü finalde şampiyon olması durumunda Horozlar'ın hocası , hem oyuncu hem de teknik adam olarak kazanan isim olarak tarihe geçecek. Daha önce Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman , futbolcu ve teknik adam olarak Dünya Şampiyonluğu yaşamıştı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ