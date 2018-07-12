Milan Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyor. Milan taraftarları sosyal medyada, "Orta sahamızı sadece Kucka toparlar" yorumları yapıyor.
Milan, Kucka’yı geri istiyor!
İtalyan devi, Slovak yıldızı transfer listesine yazdı...
Etiketler: Trabzonspor , Milan , Kucka , euro
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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