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, ’yı geri istiyor!

İtalyan devi, Slovak yıldızı transfer listesine yazdı...

Milan, Kucka’yı geri istiyor!
Milan 'a 5 milyon 'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyor. Milan taraftarları sosyal medyada, "Orta sahamızı sadece Kucka toparlar" yorumları yapıyor.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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