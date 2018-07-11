Ada’da Bolasie zirvesi

Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile mücadele vermek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına aralıksız yoğun bir mesai ile devam ediyor. Sportif direktör Damien Comolli ile birlikte Fenerbahçeli kurmaylar da doğru transfer için yoğun bir çaba sarfediyor.
KIRAN KIRANA PAZARLIK...
Fenerli yöneticilerin sağ ve sol kanatta forma giyebilen İngiliz vatandaşı Yannick Bolasie'nin kiralanması için Everton kulübü ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Comolli de 1-2 içinde İngiltere'de olacak.
SATIN ALMA OPSİYONU DA İSTENDİ
Sarı-lacivertli kurmaylar her iki ayağını da kullanabilen 29 yaşında ve 1.85 boyundaki Bolasie'nin kiralama dışında satın alma opsiyonunu da istiyor. F.Bahçe, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro teklif etti.
SLİMANİ HAZIR TUTULACAK...
Bolasıe dışında Bas Dost tranfserinde çıkabilecek olumsuzluğa karşı Leicester forması giyen İslam Slimani'yi de hazır tutmak istiyor. Bunun için de İngiliz kulübü ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
KIRAN KIRANA PAZARLIK...
Fenerli yöneticilerin sağ ve sol kanatta forma giyebilen İngiliz vatandaşı Yannick Bolasie'nin kiralanması için Everton kulübü ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Comolli de 1-2 içinde İngiltere'de olacak.
SATIN ALMA OPSİYONU DA İSTENDİ
Sarı-lacivertli kurmaylar her iki ayağını da kullanabilen 29 yaşında ve 1.85 boyundaki Bolasie'nin kiralama dışında satın alma opsiyonunu da istiyor. F.Bahçe, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro teklif etti.
SLİMANİ HAZIR TUTULACAK...
Bolasıe dışında Bas Dost tranfserinde çıkabilecek olumsuzluğa karşı Leicester forması giyen İslam Slimani'yi de hazır tutmak istiyor. Bunun için de İngiliz kulübü ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.