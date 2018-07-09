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Babel pazarlığı

Brezilya ekibi, için Kartal’a 7 milyon Euro veriyor. Ancak parayı nakit istiyor. Flamengo ise bu parayı 3 taksitle veriyor... Görüşmeler sürüyor

Babel pazarlığı
Beşiktaş ile Brezilya temsilcisi Flamengo arasında Ryan Babel pazarlığı tüm hızıyla devam ediyor...

1 YILI KALDI
Flamengo, gelecek yıl ile sözleşmesi sona erecek Hollandalı yıldız için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kartal, bu rakama sıcak bakıyor. Ancak anlaşamadıkları tek nokta ödeme şeklinde...

TAKSİTLE ÖDEYECEK
Siyah-Beyazlılar parayı nakit olarak istiyor. Ancak Flamengo parayı 3 taksitle ödemeyi planlıyor.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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