Beşiktaş ile Brezilya temsilcisi Flamengo arasında Ryan Babel pazarlığı tüm hızıyla devam ediyor...
1 YILI KALDI
Flamengo, gelecek yıl Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Hollandalı yıldız için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kartal, bu rakama sıcak bakıyor. Ancak anlaşamadıkları tek nokta ödeme şeklinde...
TAKSİTLE ÖDEYECEK
Siyah-Beyazlılar parayı nakit olarak istiyor. Ancak Flamengo parayı 3 taksitle ödemeyi planlıyor.
1 YILI KALDI
Flamengo, gelecek yıl Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Hollandalı yıldız için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kartal, bu rakama sıcak bakıyor. Ancak anlaşamadıkları tek nokta ödeme şeklinde...
TAKSİTLE ÖDEYECEK
Siyah-Beyazlılar parayı nakit olarak istiyor. Ancak Flamengo parayı 3 taksitle ödemeyi planlıyor.
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