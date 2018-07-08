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Baş döndüren teklif

Portekizli hoca Jesus, vatandaşını mutlaka almak istiyor. gazetesine göre Suudi kulübü Quaresma'ya da yıllık 7 milyon önerdi. Anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi

Baş döndüren teklif
Beşiktaş'ın yıldızlarına teklifler artarak sürüyor... Son olarak Suudi Arabistan'dan Ricardo Quaresma i Siyah- Beyazlılar'a baş döndürücü bir teklif sundu. Portekiz'in Record gazetesine göre teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal kulübü, 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

​Jorge Jesus'un gözü Q7'de
Jesus'un vatandaşını mutlaka etmek istediğini yazan Record, Al Hilal'in 'ya da yıllık 7 milyon Euro teklif etti. Gazete, anlaşmanın yakın olduğunu da okuyucularına duyurdu.

'GİTMEM' DİYORDU AMA...
34 yaşındaki Quaresma daha önce yaptığı açıklamalarda Çin, Katar veya Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığını söylemişti. Ancak yapılan bu teklif tüm planları değiştirdi.

YÖNETİM KABUL ETTİ
Beşiktaş Al Hilal'in müthiş teklifini prensipte etmiş durumda... Quaresma'nın kısa süre içinde vereceğini karara göre transfer görüşmeleri şekillenecek.
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