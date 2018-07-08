Baş döndüren teklif

Beşiktaş'ın yıldızlarına teklifler artarak sürüyor... Son olarak Suudi Arabistan'dan Ricardo Quaresma için Siyah- Beyazlılar'a baş döndürücü bir teklif sundu. Portekiz'in Record gazetesine göre teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal kulübü, 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Jorge Jesus'un gözü Q7'de
Jesus'un vatandaşını mutlaka transfer etmek istediğini yazan Record, Al Hilal'in Ricardo Quaresma'ya da yıllık 7 milyon Euro teklif etti. Gazete, anlaşmanın yakın olduğunu da okuyucularına duyurdu.
'GİTMEM' DİYORDU AMA...
34 yaşındaki Quaresma daha önce yaptığı açıklamalarda Çin, Katar veya Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığını söylemişti. Ancak yapılan bu teklif tüm planları değiştirdi.
YÖNETİM KABUL ETTİ
Beşiktaş yönetimi Al Hilal'in müthiş teklifini prensipte kabul etmiş durumda... Quaresma'nın kısa süre içinde vereceğini karara göre transfer görüşmeleri şekillenecek.
Jorge Jesus'un gözü Q7'de
Jesus'un vatandaşını mutlaka transfer etmek istediğini yazan Record, Al Hilal'in Ricardo Quaresma'ya da yıllık 7 milyon Euro teklif etti. Gazete, anlaşmanın yakın olduğunu da okuyucularına duyurdu.
'GİTMEM' DİYORDU AMA...
34 yaşındaki Quaresma daha önce yaptığı açıklamalarda Çin, Katar veya Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığını söylemişti. Ancak yapılan bu teklif tüm planları değiştirdi.
YÖNETİM KABUL ETTİ
Beşiktaş yönetimi Al Hilal'in müthiş teklifini prensipte kabul etmiş durumda... Quaresma'nın kısa süre içinde vereceğini karara göre transfer görüşmeleri şekillenecek.
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