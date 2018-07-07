Bas Dost geliyor!

Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen F.Bahçe'de Bas Dost adım adım imzaya yaklaşıyor... Sporting Lizbon ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü ile prensipte anlaşan ancat mali konulardaki pürüzleri aşamayan Sarı-Lacivertliler'in menajer Jürgen Werner ile yaptığı son görüşme olumlu geçti.
OLUMLU GELİŞMELER VAR
İmza parası ve menajer ücreti konusunda ortaya çıkan fark azalınca Werner İstanbul'a davet edildi. Menajer Werner'in önümüzdeki hafta İstarbul'a gelip Fenerbahçe yönetimi ile görüşmesi bekleniyor.
ŞEHRİ VE TESİSLERİ GEZECEK
Jurgen Werner'in hem ekonomik şartları masaya yatıracağı hem de tesisler, stat ve şehri gezeceği öğrenildi. Yapılacak kritik görüşmenin ayrıntıları da şu an tatilde olan Bas Dost'a aktarılacak.
ÖN PROTOKOL İMZALANACAK
Eğer her şey yolunda giderse Hollandalı forvetle 4 yıllık ön protokol yapılacak. Şu an Sporting Lizbon ile FIFA'lık olan Bas Dost konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir dikkatle takip ediliyor.
OLUMLU GELİŞMELER VAR
İmza parası ve menajer ücreti konusunda ortaya çıkan fark azalınca Werner İstanbul'a davet edildi. Menajer Werner'in önümüzdeki hafta İstarbul'a gelip Fenerbahçe yönetimi ile görüşmesi bekleniyor.
ŞEHRİ VE TESİSLERİ GEZECEK
Jurgen Werner'in hem ekonomik şartları masaya yatıracağı hem de tesisler, stat ve şehri gezeceği öğrenildi. Yapılacak kritik görüşmenin ayrıntıları da şu an tatilde olan Bas Dost'a aktarılacak.
ÖN PROTOKOL İMZALANACAK
Eğer her şey yolunda giderse Hollandalı forvetle 4 yıllık ön protokol yapılacak. Şu an Sporting Lizbon ile FIFA'lık olan Bas Dost konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir dikkatle takip ediliyor.
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