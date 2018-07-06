UEFA kararı sonrasında oyuncu satışını gündemine alan Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı. Belhanda'nın Dünya Kupası'ndaki performansından umutlu olan yönetim Faslı 10 numara için beklediği teklifleri alamadı. Belhanda da Rusya'da vasatı aşamadı. Şu an tatilde olan Belhanda transfer iddialarına son noktayı koydu.
KAPILARI KAPATTI
"4 milyon Euro bile verseler Galatasaray'dan gitmem'' diyen yıldız oyuncu, Katar ve Çin'den gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Belhanda'nın ''Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'ı tercih ettim.
Sevilla'ya gitmedim. Ne Çin'i, Ne Katar'ı" dedi.
KAPILARI KAPATTI
"4 milyon Euro bile verseler Galatasaray'dan gitmem'' diyen yıldız oyuncu, Katar ve Çin'den gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. Belhanda'nın ''Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'ı tercih ettim.
Sevilla'ya gitmedim. Ne Çin'i, Ne Katar'ı" dedi.
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