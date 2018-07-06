Yol Durumu
  1. UEFA'dan flaş karar!
  2. Dünya Kupası finalinin favorisi Çakır!

’dan gitmem

, G.Saray’dan gitmeyeceğini söyledi. Faslı oyuncu, “Ben Sevilla’ya bile gitmedim. Ne ’i, ne ’ı. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum”dedi

Galatasaray’dan gitmem
UEFA kararı sonrasında oyuncu satışını gündemine alan Galatasaray'ın Belhanda planı tutmadı. Belhanda'nın Dünya Kupası'ndaki performansından umutlu olan yönetim Faslı 10 numara i beklediği teklifleri alamadı. Belhanda da 'da vasatı aşamadı. Şu an tatilde olan Belhanda transfer iddialarına son noktayı koydu.

KAPILARI KAPATTI
"4 milyon Euro bile verseler Galatasaray'dan gitmem'' diyen yıldız oyuncu, Katar ve Çin'den gelecek olası tekliflere kapısını kapadı. 'nın ''Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için 'ı tercih ettim.
Sevilla'ya gitmedim. Ne Çin'i, Ne 'ı" dedi.
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