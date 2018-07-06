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Baş döndüren trafik

’den haber bekleyen F.Bahçe, ile de temasta. Golcü i için ile pazarlıklar devam ediyor. Tottenham’lı N’Kodou için de mutlu son yakın

Baş döndüren trafik
F.Bahçe çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Sarı- Lacivertli taraftarlar da gelecek müjdeli habere beklemeye başladı. Sarı-Lacivertliler, 'ye gelen ve sonrasında 'ye dönen Jack Wilshere'den cevap bekliyor. İngiliz yıldızdan cevap bekleyen Fener, Barcelonalı Andre Gomes'le de masada.

ANDRE GOMES ALTERNATİFİ
Sportif Direktör Damien Comolli, Wilshere'den gelecek cevabı beklerken bir başka orta saha oyuncusu 'le de pazarlıklarını sürdürüyor. Wilshere'de sorun çıkması halinde Gomes kiralanacak.

BAS DOST'U MARKAJA ALDI
Fenerbahçe Hollandalı golcü Bas Dost ile de bağlarını koparmış değil. Comolli, hemen hemen hergün tecrübeli golcünün menajeri ile telefonda görüşüyor. Bu transfer de olumlu ilerliyor.

N'KOUDOU İLE YENİDEN
Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou için ısrarını sürdüren , yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Tottenham ile yeniden pazarlık masasına oturacak.
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