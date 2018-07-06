Baş döndüren trafik

F.Bahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Sarı- Lacivertli taraftarlar da gelecek müjdeli habere beklemeye başladı. Sarı-Lacivertliler, Türkiye'ye gelen ve sonrasında İngiltere'ye dönen Jack Wilshere'den cevap bekliyor. İngiliz yıldızdan cevap bekleyen Fener, Barcelonalı Andre Gomes'le de masada.
ANDRE GOMES ALTERNATİFİ
Sportif Direktör Damien Comolli, Wilshere'den gelecek cevabı beklerken bir başka orta saha oyuncusu Andre Gomes'le de pazarlıklarını sürdürüyor. Wilshere'de sorun çıkması halinde Gomes kiralanacak.
BAS DOST'U MARKAJA ALDI
Fenerbahçe Hollandalı golcü Bas Dost ile de bağlarını koparmış değil. Comolli, hemen hemen hergün tecrübeli golcünün menajeri ile telefonda görüşüyor. Bu transfer de olumlu ilerliyor.
N'KOUDOU İLE YENİDEN
Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou için ısrarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Tottenham ile yeniden pazarlık masasına oturacak.
ANDRE GOMES ALTERNATİFİ
Sportif Direktör Damien Comolli, Wilshere'den gelecek cevabı beklerken bir başka orta saha oyuncusu Andre Gomes'le de pazarlıklarını sürdürüyor. Wilshere'de sorun çıkması halinde Gomes kiralanacak.
BAS DOST'U MARKAJA ALDI
Fenerbahçe Hollandalı golcü Bas Dost ile de bağlarını koparmış değil. Comolli, hemen hemen hergün tecrübeli golcünün menajeri ile telefonda görüşüyor. Bu transfer de olumlu ilerliyor.
N'KOUDOU İLE YENİDEN
Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou için ısrarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Tottenham ile yeniden pazarlık masasına oturacak.
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