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Fener Ada’ya kamp kurdu

’de bulunan Başkan , Wilshere’in menajeriyle bir araya geldi ve pürüzleri büyük oranda çözdü. Bugün Ada’ya uçacak olan Comolli ise Bolassie ve Kevin N’Koudou için temaslarda bulunacak



Yeni transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe birkez daha Ada'ya çıkarma yaptı... İngiltere'ye giden Başkan Ali Koç, Jack Wilshere'i bitirmek için girişimlerde bulundu. Genç yıldız ve menajeriyle bir araya gelen Koç'un yaşanan pürüzleri büyük oranda çözdüğü öğrenildi. Tarafların yıllık ücret konusunda anlaştığı, imza parası ve menajerlik ücretinde de belirli bir noktaya gelindiği belirlendi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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