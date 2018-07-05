Fener Ada’ya kamp kurdu

transferleriön elemesineyetiştirmek içinbüyük çaba harcayanbirkez daha'ya çıkarmayaptı...'yegiden Başkan'i bitirmek için girişimlerdebulundu. Genç yıldızve menajeriyle bir arayagelen'un yaşanan pürüzleribüyük oranda çözdüğü öğrenildi.Tarafların yıllık ücret konusundaanlaştığı, imza parası vemenajerlik ücretinde de belirlibir noktaya gelindiği belirlendi.