Yeni transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe birkez daha Ada'ya çıkarma yaptı... İngiltere'ye giden Başkan Ali Koç, Jack Wilshere'i bitirmek için girişimlerde bulundu. Genç yıldız ve menajeriyle bir araya gelen Koç'un yaşanan pürüzleri büyük oranda çözdüğü öğrenildi. Tarafların yıllık ücret konusunda anlaştığı, imza parası ve menajerlik ücretinde de belirli bir noktaya gelindiği belirlendi.
Fener Ada’ya kamp kurdu
İngiltere’de bulunan Başkan Ali Koç, Wilshere’in menajeriyle bir araya geldi ve pürüzleri büyük oranda çözdü. Bugün Ada’ya uçacak olan Comolli ise Bolassie ve Kevin N’Koudou için temaslarda bulunacak
Yeni transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe birkez daha Ada'ya çıkarma yaptı... İngiltere'ye giden Başkan Ali Koç, Jack Wilshere'i bitirmek için girişimlerde bulundu. Genç yıldız ve menajeriyle bir araya gelen Koç'un yaşanan pürüzleri büyük oranda çözdüğü öğrenildi. Tarafların yıllık ücret konusunda anlaştığı, imza parası ve menajerlik ücretinde de belirli bir noktaya gelindiği belirlendi.
Etiketler: Ali Koç , Jack Wilshere , Tottenham Hotspur , Lefter Küçükandonyadis , İngiltere , TFF , Fenerbahçe
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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