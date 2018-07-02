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’i al ’yı ver

Everton, ’ya karşılık ’a + 10 milyon Euro önerdi. Siyah-Beyazlı yönetim bu teklifi değerlendirmek için süre istedi

Klaassen’i al Vida’yı ver
Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetim Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performans ile İngiliz kulüplerinin gözdesi olan Vida'yı yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlarken Everton'dan ilginç bir teklif aldı. İngiliz kulübü için 'le birlikte 10 milyon Euro önerdi.

​DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTENDİ
Talisca'nın boşluğunu doldurmak için 10 numara arayışında olan , zaten listesinde olan Klaassen'in teklif edilmesiyle bu öneriyi değerlendirmeye aldı. Everton'dan düşünmek için süre istendi.

VİDA İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin Klaassen'le birlikte önerilen 10 milyon Euro'yu tatminkar gördüğü ancak Vida'nın daha yüksek bir rakama satılma ihtimalini de göz ardı etmediği ortaya çıktı.

ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR
Beşiktaş Başkanı 'ın Klaassen teklifini Teknik Direktör Şenol Güneş'le görüşeceği öğrenildi. Bu transferde bu hafta çok önemli gelişmelerin olacağı ve tarafların bir araya geleceği öne sürüldü.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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