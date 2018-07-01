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Messi yoksa da yok

, ’i ’nin 7 ve 62’de attığı gollerle yıkarak de ’nın rakibi oldu. ’nin golü Portekiz’e yetmedi

Messi yoksa Ronaldo da yok
G.Saraylı Muslera'nın formasını giydiği Uruguay, son 16 turunda Ronaldo'lu, Pepe'li ve Quaresma'lı 'i 2-1 yenerek e çıktı. 'ın çeyrek finaldeki rakibi ise Fransa oldu. Uruguay, Portekiz karşısında 7. dakikada ile öne geçti. Portekiz 55'te Beşiktaşlı ile dengeyi sağladı: 1-1. 62'de bir kez daha sahne alan Cavani maçın sonucunu belirledi: 2-1
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