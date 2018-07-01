G.Saraylı Muslera'nın formasını giydiği Uruguay, Dünya Kupası son 16 turunda Ronaldo'lu, Pepe'li ve Quaresma'lı Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Uruguay'ın çeyrek finaldeki rakibi ise Fransa oldu. Uruguay, Portekiz karşısında 7. dakikada Cavani ile öne geçti. Portekiz 55'te Beşiktaşlı Pepe ile dengeyi sağladı: 1-1. 62'de bir kez daha sahne alan Cavani maçın sonucunu belirledi: 2-1
Messi yoksa Ronaldo da yok
Uruguay, Portekiz’i Cavani’nin 7 ve 62’de attığı gollerle yıkarak çeyrek finalde Fransa’nın rakibi oldu. Pepe’nin golü Portekiz’e yetmedi
Etiketler: Dünya Kupası , Pepe , Fransa , çeyrek final , Ronaldo , Portekiz , Uruguay , Cavani
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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