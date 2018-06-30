Yurttan ve dünyadan spor gündemi

ARSENAL'DE YAPRAK DÖKÜMÜ
İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Arsenal, aralarında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Jack Wilshere'ın da yer aldığı 12 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyecek.
SIRADAKİ DURAK HOLLANDA
DÜNYANIN en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun sekizinci yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış pazar günü yapılacak.
NEYMAR JR'DA FİNAL ZAMANI
SOKAK futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için düzenlenen Neymar Jr's Five'ta final zamanı geldi. Türkiye Büyük Finali, bugün 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de yapılacak.
CHABBİ GAZİŞEHİR'DE
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Avusturyalı golcü Seifedin Chabbi'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Seifedin Chabbi, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Arsenal, aralarında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Jack Wilshere'ın da yer aldığı 12 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyecek.
SIRADAKİ DURAK HOLLANDA
DÜNYANIN en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun sekizinci yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış pazar günü yapılacak.
NEYMAR JR'DA FİNAL ZAMANI
SOKAK futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için düzenlenen Neymar Jr's Five'ta final zamanı geldi. Türkiye Büyük Finali, bugün 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de yapılacak.
CHABBİ GAZİŞEHİR'DE
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Avusturyalı golcü Seifedin Chabbi'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Seifedin Chabbi, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
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