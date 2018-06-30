Yol Durumu
  1. En ciddi teklif Trabzonspor'dan!

Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Yurttan ve dünyadan spor gündemi
ARSENAL'DE YAPRAK DÖKÜMÜ
İNGİLTERE ekiplerinden , aralarında 'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen 'ın da yer aldığı 12 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyecek.

SIRADAKİ DURAK HOLLANDA
DÜNYANIN en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun sekizinci yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış pazar günü yapılacak.

NEYMAR JR'DA FİNAL ZAMANI
SOKAK futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için düzenlenen Jr's Five'ta final zamanı geldi. Türkiye Büyük Finali, bugün 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de yapılacak.

CHABBİ GAZİŞEHİR'DE
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Avusturyalı golcü Seifedin Chabbi'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Seifedin Chabbi, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Etiketler: , , , ,
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ