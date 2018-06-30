Cimbom’da hasat zamanı

Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da artık hasat vakti geldi... Sarı- Kırmızılı yönetim yaklaşık 1 aydır çok yoğun bir şekilde yürüttüğü görüşmeler sonrasında transferde meyveleri toplayacak. Hedef, 10 gün içinde 3 futbolcuyu kadroya katmak.



CİMBOM İLK OLARAK NAGATAMO'YU AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

İtalyan basınına da yansıyan haberlere göre Galatasaray ve Inter 3 milyon Euro'ya anlaştı. Kısa süre içinde transfer resmi olarak duyurulacak.

KASIMPAŞA İLE KIRAN KIRANA

Yönetim önceki gün el sıkıştığı Trezeguet'yi bitirmeye de adım adım yaklaşıyor. Kasımpaşa'ya para ve oyuncu teklif eden Sarı-Kırmızılılar sonuç alamazsa 5 milyon Euro'yu verip Mısırlı yıldızı transfer edecek.





STOKE CİTY'Yİ İKNA ETTİLER

Orta alana almak iyi bir 8 numara isteyen Galatasaray, Badou Ndiaye konusunda da önemli adımlar attı. Stoke City ikna edilirken, Senegalli yıldızın da 10 gün içinde yeniden takıma dönmesi bekleniyor.



GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Ocak ayında Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. Senegalli yıldızın transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.