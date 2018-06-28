Yurttan ve dünyadan spor gündemi

OKAN BURUK VEDA ETTİ
Akhisarspor'la yolları ayrılan teknik direktör Okan Buruk veda mesajı yayınladı. Başarılı hoca, "Herkese teşekkür ederim. Yeni sezonda Saffet Susic ve ekibine başarılar dilerim" ifadesini kullandı.
MUHAMMED İMZALADI
1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Muhammed Ildiz'i transfer etti. Başkan Mustafa Bozbağ, geçen sezon Gaziantepspor ve Elazığspor'da oynayan Muhammed'le 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
BLATT KOMŞU'YA GİTTİ!
Yunan ekibi Olympiakos, Darüşşafaka'dan ayrılan Amerikalı başantrenör David Blatt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Daçka ile Eurocup'ı kazanma başarısını göstermişti.
KORKISHKO HATAY'DA
YENİ sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatayspor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Ukraynalı Dmytro Korkishko ile prensipte anlaşma sağladı.
İNGİLTERE&BELÇİKA ZİRVE AŞKINA!
DÜNYA Kupası'nda grup maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. G Grubu'nda ilk iki maçını kazanan İngiltere ve Belçika bugün liderlik için mücadele edecek. Beraberlik halinde İngilizler grubu lider tamamlayacak. H Grubu'nda ise Polonya haricinde 3 takımın da 2. tur şansı var.
ALMANYA'DAN MEYER İDDİASI
Alman basını, F.Bahçe'nin Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer'le yakından ilgilendiğini yazdı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu tatilini F.Bahçeli Hasan Ali Kaldırım'la birlikte Yunanistan'da geçiriyor.
VAN GINKEL'DEN KÖTÜ HABER GELDİ!
F.BAHÇE'NİN orta saha transferi için düşündüğü isimlerden biri olan Marco Van Ginkel'den kötü haber geldi. ollanda basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusu dizinden sakatlandı. Birkaç ay sahalardan uzak kalması beklenen Van Ginkel'in F.Bahçe'ye transferinin zora girdiği kaydedildi. Yıldız oyuncu sona eren sezon birçok kez sakatlık geçirmişti.
MİLAN'A 2 YIL MEN!
Avrupa futbolunun patronu UEFA, İtalyan devi Milan'ı finansal fair play'e uymadığı için iki yıl boyunca kendi organizasyonlarından men ettiğini açıkladı. Milan kararı CAS'a taşıyacak.
RAKİBİMİZ UKRAYNA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. maçında bugün Ankara'da Ukrayna ile karşılaşacak. Maç Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
ENGELSİZ ASLAN ŞAMPİYON
tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş RMK Marine'i 60-57 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve 2017-2018 sezonunu şampiyon bitirdi.
SULTANLAR 3-2 YENİLDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri B Grubu ilk maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Türkiye bugün 2. maçında Sırbistan'la karşılaşacak.
MUĞDAT VE DONK KAP'A BİLDİRİLDİ
G.SARAY, sözleşmesi biten Donk ve Akhisar'dan ayrılan Muğdat Çelik'le görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. İkin ismin de bugünkü idmanda yer alması bekleniyor.
BOYKO D.KİEV'LE ANLAŞTI
KARTAL'IN kadroda düşünmediği Ukraynalı kaleci Denys Boyko, Dinamo Kiev ile prensip anlaşmasın vardı. Boyko'nun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.
A.GÜCÜ'NDE TEK HEDEF PEKTEMEK
BEŞİKTAŞ'TAKİ durumu netleşmeyen M.Pektemek'e Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi. Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.
DORUKHAN&GÜVEN'LE SÖZLEŞME YAPILDI
BEŞİKTAŞ Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. AsbaşkanUmut Güner, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlerimize başarılar diledi. 2 futbolcu da Beşiktaş'ta başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.
KARTAL'DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarına dün akşam saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Futbolcular dünkü çalışmada güç depoladı. Sağlık kontrolleri de dün bir yandan devam etti
Akhisarspor'la yolları ayrılan teknik direktör Okan Buruk veda mesajı yayınladı. Başarılı hoca, "Herkese teşekkür ederim. Yeni sezonda Saffet Susic ve ekibine başarılar dilerim" ifadesini kullandı.
MUHAMMED İMZALADI
1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Muhammed Ildiz'i transfer etti. Başkan Mustafa Bozbağ, geçen sezon Gaziantepspor ve Elazığspor'da oynayan Muhammed'le 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
BLATT KOMŞU'YA GİTTİ!
Yunan ekibi Olympiakos, Darüşşafaka'dan ayrılan Amerikalı başantrenör David Blatt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Daçka ile Eurocup'ı kazanma başarısını göstermişti.
KORKISHKO HATAY'DA
YENİ sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatayspor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Ukraynalı Dmytro Korkishko ile prensipte anlaşma sağladı.
İNGİLTERE&BELÇİKA ZİRVE AŞKINA!
DÜNYA Kupası'nda grup maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. G Grubu'nda ilk iki maçını kazanan İngiltere ve Belçika bugün liderlik için mücadele edecek. Beraberlik halinde İngilizler grubu lider tamamlayacak. H Grubu'nda ise Polonya haricinde 3 takımın da 2. tur şansı var.
ALMANYA'DAN MEYER İDDİASI
Alman basını, F.Bahçe'nin Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer'le yakından ilgilendiğini yazdı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu tatilini F.Bahçeli Hasan Ali Kaldırım'la birlikte Yunanistan'da geçiriyor.
VAN GINKEL'DEN KÖTÜ HABER GELDİ!
F.BAHÇE'NİN orta saha transferi için düşündüğü isimlerden biri olan Marco Van Ginkel'den kötü haber geldi. ollanda basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusu dizinden sakatlandı. Birkaç ay sahalardan uzak kalması beklenen Van Ginkel'in F.Bahçe'ye transferinin zora girdiği kaydedildi. Yıldız oyuncu sona eren sezon birçok kez sakatlık geçirmişti.
MİLAN'A 2 YIL MEN!
Avrupa futbolunun patronu UEFA, İtalyan devi Milan'ı finansal fair play'e uymadığı için iki yıl boyunca kendi organizasyonlarından men ettiğini açıkladı. Milan kararı CAS'a taşıyacak.
RAKİBİMİZ UKRAYNA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. maçında bugün Ankara'da Ukrayna ile karşılaşacak. Maç Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
ENGELSİZ ASLAN ŞAMPİYON
tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş RMK Marine'i 60-57 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve 2017-2018 sezonunu şampiyon bitirdi.
SULTANLAR 3-2 YENİLDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri B Grubu ilk maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Türkiye bugün 2. maçında Sırbistan'la karşılaşacak.
MUĞDAT VE DONK KAP'A BİLDİRİLDİ
G.SARAY, sözleşmesi biten Donk ve Akhisar'dan ayrılan Muğdat Çelik'le görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. İkin ismin de bugünkü idmanda yer alması bekleniyor.
BOYKO D.KİEV'LE ANLAŞTI
KARTAL'IN kadroda düşünmediği Ukraynalı kaleci Denys Boyko, Dinamo Kiev ile prensip anlaşmasın vardı. Boyko'nun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.
A.GÜCÜ'NDE TEK HEDEF PEKTEMEK
BEŞİKTAŞ'TAKİ durumu netleşmeyen M.Pektemek'e Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi. Başkent kulübünün bu oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.
DORUKHAN&GÜVEN'LE SÖZLEŞME YAPILDI
BEŞİKTAŞ Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. AsbaşkanUmut Güner, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlerimize başarılar diledi. 2 futbolcu da Beşiktaş'ta başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.
KARTAL'DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarına dün akşam saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Futbolcular dünkü çalışmada güç depoladı. Sağlık kontrolleri de dün bir yandan devam etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.