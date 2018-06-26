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Sadık için bastırıyor

Bordo-Mavililer Y.Malatya’nın stoperini listenin en başına aldı

Trabzonspor Sadık için bastırıyor
Trabzonspor stopere odaklandı. Teknik ekibin bu mevki için istediği oyuncular arasında ilk sıralarda yer alan Kayserispor'dan Kana Bıyık için yapılan görüşmelerde istenilen seviyeye gelinemeyince Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar'ın alınması için düğmeye basıldığı öğrenildi.

TAKASLA BİTİRİLECEK
Malatyaspor'un kiralık olarak oynattığı 'yı yeniden istemesi üzerine bu transferi takasla bitirmeye çalışacak. 29 maçta forma giydi.
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