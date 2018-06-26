Trabzonspor Sadık için bastırıyor

Trabzonspor stopere odaklandı. Teknik ekibin bu mevki için istediği oyuncular arasında ilk sıralarda yer alan Kayserispor'dan Kana Bıyık için yapılan görüşmelerde istenilen seviyeye gelinemeyince Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar'ın alınması için düğmeye basıldığı öğrenildi.
TAKASLA BİTİRİLECEK
Trabzonspor Malatyaspor'un kiralık olarak oynattığı Aytaç Kara'yı yeniden istemesi üzerine bu transferi takasla bitirmeye çalışacak. Sadık Çiftpınar 29 maçta forma giydi.
TAKASLA BİTİRİLECEK
Trabzonspor Malatyaspor'un kiralık olarak oynattığı Aytaç Kara'yı yeniden istemesi üzerine bu transferi takasla bitirmeye çalışacak. Sadık Çiftpınar 29 maçta forma giydi.
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