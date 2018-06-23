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Aboubakar’da ’ın rakibi Marsilya oldu

Aboubakar’da Kartal’ın rakibi Marsilya oldu
Beşiktaş'a kiralık olarak tekrar geri dönebileceği konuşulan Vincent Aboubakar'ın peşine Fransa Ligue 1 devi Marsilya düştü. Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, Mario Balotelli inin gerçekleşmemesi durumunda Vincent Aboubakar'ın transfer edilmesini istedi.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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