Beşiktaş'a kiralık olarak tekrar geri dönebileceği konuşulan Vincent Aboubakar'ın peşine Fransa Ligue 1 devi Marsilya düştü. Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, Mario Balotelli transferinin gerçekleşmemesi durumunda Vincent Aboubakar'ın transfer edilmesini istedi.
Aboubakar’da Kartal’ın rakibi Marsilya oldu
Etiketler: Kartal , Teknik Direktörü , Rudi Garcia , Mario Balotelli , Beşiktaş , Fransa , Vincent Aboubakar , transfer
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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