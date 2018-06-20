Gomis’in alternatifi Bacca

Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor... Sarı- Kırmızılılar, Çin'den cazip teklifler alan Fransız yıldızın takımdan ayrılması halinde yine yüksek profilli bir forveti kadroya katacak. Yönetimin Gomis'in yerine düşündüğü ilk ismin Carlos Bacca olduğu öğrenildi. Sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Kolombiyalı forvetin bonservisi Milan'da bulunuyor.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Galatasaray yönetimi, Gomis'le yolların ayrılması halinde Carlos Bacca için resmi temaslarda bulunacak. Fakat Sarı-Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki forvetin menajeriyle bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede parasal konular konuşulmadı.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Galatasaray yönetimi, Gomis'le yolların ayrılması halinde Carlos Bacca için resmi temaslarda bulunacak. Fakat Sarı-Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki forvetin menajeriyle bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede parasal konular konuşulmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.