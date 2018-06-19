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Kombinelere hücum!

Sarı-Laciveriler, kombine bilet fiyatlarının bin 200 TL ile 01 bin 150 TL arasında değiştiğini taraftarlarına duyurdu...

Kombinelere hücum!
F.Bahçe, 2018-2019 futbol sezonu satışları başladı. Sarı-Laciveri kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski hak sahibi taraftarlar için başlayan kombine kart satışları, Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak gerçekleştirilecek. , kombineleri bin 200 ile 10 bin 150 lira arasındaki fiyatlarla taraftarlarına sunuyor.
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