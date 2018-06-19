F.Bahçe, 2018-2019 futbol sezonu kombine kart satışları başladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski hak sahibi taraftarlar için başlayan kombine kart satışları, Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, kombineleri bin 200 ile 10 bin 150 lira arasındaki fiyatlarla taraftarlarına sunuyor.
Kombinelere hücum!
Sarı-Lacivertliler, kombine bilet fiyatlarının bin 200 TL ile 01 bin 150 TL arasında değiştiğini taraftarlarına duyurdu...
Etiketler: kombine kart , Fenerbahçe , TL
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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