İngiltere açılışı Tunus’la yapıyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, bugün F ve G gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek. Turnuvanın güçlü ekiplerinden İngiltere, G Grubu'nda bu akşam saat 21.00'de Tunus ile karşı karşıya gelecek. Günün ilk maçı ise 15.00'te F Grubu'nda İsveç ile Güney Kore arasında oynanacak. Turnuvanın favorilerinden Belçika ise 18.00'de Panama ile kozlarını paylaşacak.