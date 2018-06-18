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açılışı ’la yapıyor

İngiltere açılışı Tunus’la yapıyor
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, bugün F ve G gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek. Turnuvanın güçlü ekiplerinden İngiltere, G Grubu'nda bu akşam saat 21.00'de Tunus ile karşı karşıya gelecek. Günün ilk maçı ise 15.00'te F Grubu'nda İsveç ile Güney Kore arasında oynanacak. Turnuvanın favorilerinden Belçika ise 18.00'de Panama ile kozlarını paylaşacak.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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