Trabzon'dan sürpriz transfer hamlesi... Bordo- Mavililer, Medipol Başakşehir'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Frei için İstanbul ekibine resmi transfer teklifinde bulundu. Bordo- Mavililer bu transferi gerçekleştirerek orta alanda alternatif oluşturmak istiyor.
JOSE SOSA'YI VERECEKLER
Kerim Frei'ye karşılık Trabzon, Başakşehir'in istediği Sosa'yı vermeyi ve üzerine bir miktar bonservis bedeli almayı planlıyor. Kerim Frei'nin maliyetinin uygun olması transferi mümkün kılıyor.
MENAJERLER GÖRÜŞÜYOR
Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan Kerim Frei'nin de Trabzon'da forma giymeye sıcak baktığı ve menajerlerle görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.
KANATLARDA DA OYNUYOR
Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, bu sezon 32 maçta görev aldı. 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Kerim Frei, orta sahada kanatlarda da görev yapabiliyor.
JOSE SOSA'YI VERECEKLER
Kerim Frei'ye karşılık Trabzon, Başakşehir'in istediği Sosa'yı vermeyi ve üzerine bir miktar bonservis bedeli almayı planlıyor. Kerim Frei'nin maliyetinin uygun olması transferi mümkün kılıyor.
MENAJERLER GÖRÜŞÜYOR
Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan Kerim Frei'nin de Trabzon'da forma giymeye sıcak baktığı ve menajerlerle görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.
KANATLARDA DA OYNUYOR
Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, bu sezon 32 maçta görev aldı. 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Kerim Frei, orta sahada kanatlarda da görev yapabiliyor.
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