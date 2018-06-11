Matus Bero Prag yolcusu

Matus Bero, Çekya yolcusu... Trabzonspor'a geldiği günden beri istediği performansı sergileyemeyen genç orta saha oyuncusu ile ipler koptu...
KİRALIK...
Ünal Karaman'ın da Bero'nun Sparta Prag'a gitmesine sıcak baktığı öğrenildi. Çekya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Sparta Prag'ın Bero'yu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.
SADECE 1 GOL ATTI
Trencin kulübünden Trabzonspor'a transfer olan 22 yaşındaki Bero, bu sezon Bordo- Mavili formayla 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
KİRALIK...
Ünal Karaman'ın da Bero'nun Sparta Prag'a gitmesine sıcak baktığı öğrenildi. Çekya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Sparta Prag'ın Bero'yu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.
SADECE 1 GOL ATTI
Trencin kulübünden Trabzonspor'a transfer olan 22 yaşındaki Bero, bu sezon Bordo- Mavili formayla 19 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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