Devre arasında İngiliz kulübü Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye adım adım Galatasaray'a geri dönüyor... Sarı-Kırmızılılar, Senegalli futbolcuya resmi teklifini yaptı. Alınan bilgilere göre, sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 2 milyon 750 bin Euro kazanan Ndiaye'ye 2 milyon Euro teklif etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı açıklamada "Para benim için önemli değil" ifadesini kullanan yıldız futbolcu eğer 'feda' derse transfer gerçekleşecek. Stoke City, Premier Lig'den düştüğünden Ndiaye'nin sözleşmesindeki "Ücretsiz kiralanır" maddesi devreye girecek. Bu nedenle İngiliz ekibiyle bir sorun yaşanmayacak. Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a vereceği yanıt transferde belirleyici olacak.
Feda derse dönecek
Galatasaray, ligin ilk devresinde 2.7 milyon Euro kazanan Badou Ndiaye’ye 2 milyon Euro teklif etti. Senegalli yıldızın vereceği yanıt merakla bekleniyor
Etiketler: Stoke City , Premier Lig , N'Diaye , Galatasaray , transfer , euro , Senegalli
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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