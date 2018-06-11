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Feda derse dönecek

, ligin ilk devresinde 2.7 milyon kazanan Badou Ndiaye’ye 2 milyon Euro teklif etti. yıldızın vereceği yanıt merakla bekleniyor

Feda derse dönecek
Devre arasında İngiliz kulübü Stoke City'ye olan Badou Ndiaye adım adım Galatasaray'a geri dönüyor... Sarı-Kırmızılılar, Senegalli futbolcuya resmi teklifini yaptı. Alınan bilgilere göre, sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 2 milyon 750 bin Euro kazanan Ndiaye'ye 2 milyon Euro teklif etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı açıklamada "Para benim için önemli değil" ifadesini kullanan yıldız futbolcu eğer 'feda' derse transfer gerçekleşecek. Stoke City, 'den düştüğünden Ndiaye'nin sözleşmesindeki "Ücretsiz kiralanır" maddesi devreye girecek. Bu nedenle İngiliz ekibiyle bir sorun yaşanmayacak. Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a vereceği yanıt transferde belirleyici olacak.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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