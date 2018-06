Yurttan ve dünyadan spor gündemi

NADAL

Açık'ta Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu 3-0 mağlup eden İspanyol Rafael Nadal , finalde Avusturyalı Dominic Thiem'in rakibi oldu. Final maçı yarın oynanacak.Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Hilmi Kulluk getirildi. Kulluk, "Bundan sonra Konyaspor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.tarafından düzenlenenileadını finale yazdırdı.Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor , Sakıp Aytaç'tan sonra Eskişehirspor forması giyen Hasan Hüseyin Acar ile de anlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın 1-2 oyuncuyla daha imza aşamasına geldiği bildirildi.ayrılmak isteyen Hugo Rodallega'nın Alanyaspor ile anlaştığı bildirildi. Ödemeler ile ilgili görüşmelerin 2 gün süreceği öğrenildi.Trabzonspor'un orta sahadaki yıldız oyuncularından Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde yer alan 'Avrupa'dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır' maddesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsadığı öğrenildi.başkan seçilmesinin ardındandeğişim rüzgarı formalardada yaşanacak. Meraklabeklenen Fenerbahçe'ninyeni sezon formaları sızdı.Fenerbahçe'nin kalın çubukluforması dikkat çekti. Bunundışında sarı-beyaz yatay çizgiliforma da olacak. Bu ikisinin dışındabir de koyu renk deplasmanforması olacak.point guardıteklifini kabul ettiği iddialarıortalık bir süre dolaştı. Açıklama iseeşinden geldi. Açıklamada,ifadesi kullanıldı.maçında Almanya,ile karşılaştı.yenerken, karşılaşmanın 2. yarısında forma giyen, taraftarların tepkisine maruz kaldı.ile çektirdiği fotoğraf nedeniyleile oynanan maçta da ıslıklanan, dün top ayağına her geldiğinde protesto edildi.futbolcular'ninadaylığına destek verdi. Yayınlanan videoda Robinho'nunsözü ise dikkat çekti. Sambacı yıldız Robinho, "" açıklamalarını yaptı.Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün oynanan final mücadelesinde, Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerekYetgil, karşılaşmadan sonra büyük sevinç yaşadı.ise bronz madalya kazandı. Genç güreşçi, İsveçli rakibiile yollarını ayıran. Dün kulüp binasında formayla pozveren tecrübeli oyuncunun mutluluğu gözlerindenokunuyordu.altyapısındayetişen'da da oynamıştı.G.Saray'ın Manchester City'den yeniden kiralamak istediği Jason Denayer'i Lyon, Marsilya ve Mönchengladbach kadrosuna katmak istiyor.G.Saray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz'i kadrosuna katmak isteyen Inter, Sarı-Kırmızılı yönetime yeni bir teklif daha yaptı. Ancak, Cimbom Serdar'ı bırakmak istemiyor.G.Saray ile anlaşan Muğdat Çelik maa��ını 4 katına çıkaracak. 28 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık kontrat için 10 milyon TL kazanacak. Muğdat, Akhisar'da 800 bin TL'ye oynuyordu.