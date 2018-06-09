Yurttan ve dünyadan spor gündemi

NADAL FİNALE YÜKSELDİ
FRANSA Açık'ta Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu 3-0 mağlup eden İspanyol Rafael Nadal, finalde Avusturyalı Dominic Thiem'in rakibi oldu. Final maçı yarın oynanacak.
YENİ BAŞKAN KULLUK
KONYASPOR Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Hilmi Kulluk getirildi. Kulluk, "Bundan sonra Konyaspor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
KARATECİLER DOLUDİZGİN
DÜNYA Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in beşinci etabında Eray Şamdan ile Erkek Kata Takımı adını finale yazdırdı.
KAYSERİ DURMUYOR
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sakıp Aytaç'tan sonra Eskişehirspor forması giyen Hasan Hüseyin Acar ile de anlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın 1-2 oyuncuyla daha imza aşamasına geldiği bildirildi.
RODALLEGA ALANYA'YA DOĞRU
Trabzon'dan ayrılmak isteyen Hugo Rodallega'nın Alanyaspor ile anlaştığı bildirildi. Ödemeler ile ilgili görüşmelerin 2 gün süreceği öğrenildi.
OKAY YOKUŞLU İÇİN KRİTİK TARİH 15 HAZİRAN!
Trabzonspor'un orta sahadaki yıldız oyuncularından Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde yer alan 'Avrupa'dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır' maddesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsadığı öğrenildi.
İŞTE YENİ SEZON FORMALARI
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından değişim rüzgarı formalarda da yaşanacak. Merakla beklenen Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı. Fenerbahçe'nin kalın çubuklu forması dikkat çekti. Bunun dışında sarı-beyaz yatay çizgili forma da olacak. Bu ikisinin dışında bir de koyu renk deplasman forması olacak.
WANAMAKER'DAN YALANLAMA
Fenerbahçeli Doğuş'un ABD'li point guardı Brad Wanamaker'ın Barcelona'nın 1.7 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği iddiaları ortalık bir süre dolaştı. Açıklama ise Wanamaker'ın eşinden geldi. Açıklamada, "Bir yere gitmiyoruz. Yazılanlar doğru değil" ifadesi kullanıldı.
ALMAN TARAFTARLARDAN İLKAY'A IRKÇI SALDIRI!
Hazırlık maçında Almanya, Suudi Arabistan ile karşılaştı. Almanya evinde S.Arabistan'ı 2-1 yenerken, karşılaşmanın 2. yarısında forma giyen İlkay Gündoğan, taraftarların tepkisine maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Avusturya ile oynanan maçta da ıslıklanan İlkay Gündoğan, dün top ayağına her geldiğinde protesto edildi.
SİVASLI ROBİNHO: HAYDİ GARDAŞ TÜRKİYE'YE
Demir Grup Sivassporlu futbolcular Robinho, Arouna Kone ve Thievy Bifouma Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına destek verdi. Yayınlanan videoda Robinho'nun 'Haydi gardaş Türkiye'ye' sözü ise dikkat çekti. Sambacı yıldız Robinho, "İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa elinizin altında bulabilirsiniz" açıklamalarını yaptı.
ZEYNEP YETGİL'DEN ALTIN MADALYA
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün oynanan final mücadelesinde 53 kiloda Zeynep Yetgil, Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yetgil, karşılaşmadan sonra büyük sevinç yaşadı. 65 kiloda mindere çıkan Aslı Tuğcu ise bronz madalya kazandı. Genç güreşçi, İsveçli rakibi Maria Nygren'i 3-1 mağlup ederek bronzu kaptı...
SONER AYDOĞDU 3 YIL BAŞAKŞEHİR'DE
Akhisar ile yollarını ayıran Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaştı. Dün kulüp binasında formayla poz veren tecrübeli oyuncunun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Gençlerbirliği altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcu, 4 sezon Trabzonspor'da da oynamıştı.
JASON DENAYER'İN TALİPLERİ ÇOK
G.Saray'ın Manchester City'den yeniden kiralamak istediği Jason Denayer'i Lyon, Marsilya ve Mönchengladbach kadrosuna katmak istiyor.
INTER, SERDAR'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
G.Saray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz'i kadrosuna katmak isteyen Inter, Sarı-Kırmızılı yönetime yeni bir teklif daha yaptı. Ancak, Cimbom Serdar'ı bırakmak istemiyor.
4 KATINA ASLAN OLACAK
G.Saray ile anlaşan Muğdat Çelik maa��ını 4 katına çıkaracak. 28 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık kontrat için 10 milyon TL kazanacak. Muğdat, Akhisar'da 800 bin TL'ye oynuyordu.
FRANSA Açık'ta Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu 3-0 mağlup eden İspanyol Rafael Nadal, finalde Avusturyalı Dominic Thiem'in rakibi oldu. Final maçı yarın oynanacak.
YENİ BAŞKAN KULLUK
KONYASPOR Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Hilmi Kulluk getirildi. Kulluk, "Bundan sonra Konyaspor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
KARATECİLER DOLUDİZGİN
DÜNYA Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in beşinci etabında Eray Şamdan ile Erkek Kata Takımı adını finale yazdırdı.
KAYSERİ DURMUYOR
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sakıp Aytaç'tan sonra Eskişehirspor forması giyen Hasan Hüseyin Acar ile de anlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın 1-2 oyuncuyla daha imza aşamasına geldiği bildirildi.
RODALLEGA ALANYA'YA DOĞRU
Trabzon'dan ayrılmak isteyen Hugo Rodallega'nın Alanyaspor ile anlaştığı bildirildi. Ödemeler ile ilgili görüşmelerin 2 gün süreceği öğrenildi.
OKAY YOKUŞLU İÇİN KRİTİK TARİH 15 HAZİRAN!
Trabzonspor'un orta sahadaki yıldız oyuncularından Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde yer alan 'Avrupa'dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır' maddesinin 31 Mayıs ile 15 Haziran tarihlerini kapsadığı öğrenildi.
İŞTE YENİ SEZON FORMALARI
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından değişim rüzgarı formalarda da yaşanacak. Merakla beklenen Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı. Fenerbahçe'nin kalın çubuklu forması dikkat çekti. Bunun dışında sarı-beyaz yatay çizgili forma da olacak. Bu ikisinin dışında bir de koyu renk deplasman forması olacak.
WANAMAKER'DAN YALANLAMA
Fenerbahçeli Doğuş'un ABD'li point guardı Brad Wanamaker'ın Barcelona'nın 1.7 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği iddiaları ortalık bir süre dolaştı. Açıklama ise Wanamaker'ın eşinden geldi. Açıklamada, "Bir yere gitmiyoruz. Yazılanlar doğru değil" ifadesi kullanıldı.
ALMAN TARAFTARLARDAN İLKAY'A IRKÇI SALDIRI!
Hazırlık maçında Almanya, Suudi Arabistan ile karşılaştı. Almanya evinde S.Arabistan'ı 2-1 yenerken, karşılaşmanın 2. yarısında forma giyen İlkay Gündoğan, taraftarların tepkisine maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Avusturya ile oynanan maçta da ıslıklanan İlkay Gündoğan, dün top ayağına her geldiğinde protesto edildi.
SİVASLI ROBİNHO: HAYDİ GARDAŞ TÜRKİYE'YE
Demir Grup Sivassporlu futbolcular Robinho, Arouna Kone ve Thievy Bifouma Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına destek verdi. Yayınlanan videoda Robinho'nun 'Haydi gardaş Türkiye'ye' sözü ise dikkat çekti. Sambacı yıldız Robinho, "İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa elinizin altında bulabilirsiniz" açıklamalarını yaptı.
ZEYNEP YETGİL'DEN ALTIN MADALYA
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün oynanan final mücadelesinde 53 kiloda Zeynep Yetgil, Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yetgil, karşılaşmadan sonra büyük sevinç yaşadı. 65 kiloda mindere çıkan Aslı Tuğcu ise bronz madalya kazandı. Genç güreşçi, İsveçli rakibi Maria Nygren'i 3-1 mağlup ederek bronzu kaptı...
SONER AYDOĞDU 3 YIL BAŞAKŞEHİR'DE
Akhisar ile yollarını ayıran Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaştı. Dün kulüp binasında formayla poz veren tecrübeli oyuncunun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Gençlerbirliği altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcu, 4 sezon Trabzonspor'da da oynamıştı.
JASON DENAYER'İN TALİPLERİ ÇOK
G.Saray'ın Manchester City'den yeniden kiralamak istediği Jason Denayer'i Lyon, Marsilya ve Mönchengladbach kadrosuna katmak istiyor.
INTER, SERDAR'IN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
G.Saray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz'i kadrosuna katmak isteyen Inter, Sarı-Kırmızılı yönetime yeni bir teklif daha yaptı. Ancak, Cimbom Serdar'ı bırakmak istemiyor.
4 KATINA ASLAN OLACAK
G.Saray ile anlaşan Muğdat Çelik maa��ını 4 katına çıkaracak. 28 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık kontrat için 10 milyon TL kazanacak. Muğdat, Akhisar'da 800 bin TL'ye oynuyordu.
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