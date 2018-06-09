İlk görüşme Buvac’la

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli'nin, birkaç gün içinde Avrupa seferine çıkarak teknik direktör adaylarıyla görüşme yapacağı öğrenildi. Comolli'nin ilk görüşeceiği isim ise yıllarca Klopp'un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac.
forması olacak.
FELSEFESİ İLERDE BASKI
Klopp'un beyni olarak kabul edilen Boşnak hocanın oyun felsefesi ilerde baskı ve ve baskı sonrası kapılan toplarla hızlı hücuma dayanıyor.
BAŞKAN ALİ KOÇ'U İKNA ETTİ
56 yaşındaki Buvac'ın kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği, Comolli'nin de başarılı çalıştırıcı ile görüşülmesi için Başkan Ali Koç'u ikna ettiği öğrernildi. Listede başka hocalar da var
3 ÜST DÜZEY HOCA DAHA VAR
Buvac'ın dışında İspanyol hoca Juan Ramos, Ralph Hasenhüttl ve Peter Bosh'un da listede olduğu Buvac'ta problem çıkması durumunda bu hocalarla görüşüleceği bildirildi.
forması olacak.
FELSEFESİ İLERDE BASKI
Klopp'un beyni olarak kabul edilen Boşnak hocanın oyun felsefesi ilerde baskı ve ve baskı sonrası kapılan toplarla hızlı hücuma dayanıyor.
BAŞKAN ALİ KOÇ'U İKNA ETTİ
56 yaşındaki Buvac'ın kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği, Comolli'nin de başarılı çalıştırıcı ile görüşülmesi için Başkan Ali Koç'u ikna ettiği öğrernildi. Listede başka hocalar da var
3 ÜST DÜZEY HOCA DAHA VAR
Buvac'ın dışında İspanyol hoca Juan Ramos, Ralph Hasenhüttl ve Peter Bosh'un da listede olduğu Buvac'ta problem çıkması durumunda bu hocalarla görüşüleceği bildirildi.
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