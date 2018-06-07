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Ya feda ya veda

Sosa’dan yıllık ücretini 1.75 milyon ’ya çekmesi istenecek. etmezse yollar ayrılacak

Ya feda ya veda
Trabzon'da için karar zamanı... Bu sezon Bordo-Mavili takıma katılan Arjantinli oyuncunun 'da kalıp kalmayacağı feda deyip demeyeceğine bağlı... ekibinden yıllık 3 milyon 300 bin Euro kazanan Tangocu ile görüşen Bordo- Mavili yönetimin, "Yıllık ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indireceğiz. Kabul edersen bizimle kal" dediği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Sosa'nın indirim teklifini etmemesi durumunda ise yıldız futbolcu ile yollarını ayrıcak. 33 yaşındaki futbolcu ile Başakşehir yakından ilgileniyor.


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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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