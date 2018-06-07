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Kameni’ye talip var!

kaleciyi ’in takımı kadrosunda istiyor...

Kameni’ye talip var!
Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'ye Ligi takımlarından Shanghai talip oldu... Sarı-Lacivertli yönetimin, Çin kulübüne 1 hafta süre verdiği ve kesin kararını ileteceği bildirildi.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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