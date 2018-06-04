Türkiye böyle kongre görmedi

FENERBAHÇE tarihinin en önemli seçimlerinden birisi dün gerçekleşti. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda sarı-lacivertliler sandığa gitti. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda saat 10:00'da başlayan oy verme işlemi 17.30'a kadar devam etti. 17.00'de ise stadın kapıları kapatıldı.
REKOR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kongre kartını alan 22 bin üyeden 21 bin 350 kişi oyunu kullandı. Bu rakam Türkiye'de rekor olarak kayıtlara geçti.
GEÇEN SEÇİMDE 9 BİN OY VARDI
ÜLKER Stadyumu'ndaki kongre F.Bahçe tarihinde statta yapılan ilk genel kurul oldu. 21 bin 350 kişinin oy kullanması da dış basının oldukça ilgisini çekti. Geçen seçimde 9 bin kişi oy kullanmıştı.
STADIN ÇEVRESİ DOLDU TAŞTI
STADIN dışında toplanan Sarı-Lacivertli taraftarlar da oy sayma işlemi başladığında stadın çevresini doldurdu. Ali Koç taraftarları, gelen seçim sonuçlarıyla ortalığı adeta bayram yerine çevirdi.
YILDIRIM ERKEN GELDİ ERKEN GİTTİ!
FENERBAHÇE'de dün yapılan kongrede Aziz Yıldırım, seçim heyacanını ve inancını son ana kadar devam ettirdi. Güne erken başlayan ve 08.00'de stada gelen Yıldırım, 10.00'da başlayan oy verme işlemi sırasında gelen üyelerle tek tek ilgilendi ve oylarını istedi. Birçok üye de Başkan Aziz Yıldırım'la yan yana gelip fotoğraf çektirdi. Birçok ünlü isim ve futbolcu da kendisine destek ve moral vermek için yanına gitti. Aziz Yıldırım oyunu kullanırken zarfı minik kızının eliyle kutuya attı. Yıldırım, sandıkların açılmasından yaklaşık 40 dakika sonra gelen sonuçların da etkisiyle stattan ayrıldı.
AİLESİ YANINDAN AYRILMADI
Başkan Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca hanım gün boyunca eşinin yanından ayrılmadı. Yıldırım' ın minik kızı da ordaydı. 36. sandıkta oy kullanan Yıldırım ailesi sonrasında seçim sonuçlarını beklemeye başladı.
BAYRAKLARI HAZIRLAYIN
FENERBAHÇE'NİN yeni başkanı Ali Koç, kongreyi kazanmasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarlara seslendi. Koç, "Fenerbahçe'ye yakışan tarihi bir seçim oldu. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Taraftarımız bayraklarını çıkarmaya, eski güzel günlere dönmeye, mutlu olmaya hazır olsun." dedi. Başkan Koç, kongrede yarıştığı eski başkan Aziz Yıldırım için ise "Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. Kulübümüzün efsane başkanları arasında olmayı hak etmiştir. 3 Temmuz'da gösterdiği dik duruş herkese örnek olmuştur" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı tebrik etti
CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ
KANI Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kongrede Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı yolladı. Ali Koç için Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte birçok Süper Lig ekibi de resmi internet sitesinden tebrik mesajı yayımladı.
REKOR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kongre kartını alan 22 bin üyeden 21 bin 350 kişi oyunu kullandı. Bu rakam Türkiye'de rekor olarak kayıtlara geçti.
GEÇEN SEÇİMDE 9 BİN OY VARDI
ÜLKER Stadyumu'ndaki kongre F.Bahçe tarihinde statta yapılan ilk genel kurul oldu. 21 bin 350 kişinin oy kullanması da dış basının oldukça ilgisini çekti. Geçen seçimde 9 bin kişi oy kullanmıştı.
STADIN ÇEVRESİ DOLDU TAŞTI
STADIN dışında toplanan Sarı-Lacivertli taraftarlar da oy sayma işlemi başladığında stadın çevresini doldurdu. Ali Koç taraftarları, gelen seçim sonuçlarıyla ortalığı adeta bayram yerine çevirdi.
YILDIRIM ERKEN GELDİ ERKEN GİTTİ!
FENERBAHÇE'de dün yapılan kongrede Aziz Yıldırım, seçim heyacanını ve inancını son ana kadar devam ettirdi. Güne erken başlayan ve 08.00'de stada gelen Yıldırım, 10.00'da başlayan oy verme işlemi sırasında gelen üyelerle tek tek ilgilendi ve oylarını istedi. Birçok üye de Başkan Aziz Yıldırım'la yan yana gelip fotoğraf çektirdi. Birçok ünlü isim ve futbolcu da kendisine destek ve moral vermek için yanına gitti. Aziz Yıldırım oyunu kullanırken zarfı minik kızının eliyle kutuya attı. Yıldırım, sandıkların açılmasından yaklaşık 40 dakika sonra gelen sonuçların da etkisiyle stattan ayrıldı.
AİLESİ YANINDAN AYRILMADI
Başkan Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca hanım gün boyunca eşinin yanından ayrılmadı. Yıldırım' ın minik kızı da ordaydı. 36. sandıkta oy kullanan Yıldırım ailesi sonrasında seçim sonuçlarını beklemeye başladı.
BAYRAKLARI HAZIRLAYIN
FENERBAHÇE'NİN yeni başkanı Ali Koç, kongreyi kazanmasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarlara seslendi. Koç, "Fenerbahçe'ye yakışan tarihi bir seçim oldu. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Taraftarımız bayraklarını çıkarmaya, eski güzel günlere dönmeye, mutlu olmaya hazır olsun." dedi. Başkan Koç, kongrede yarıştığı eski başkan Aziz Yıldırım için ise "Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. Kulübümüzün efsane başkanları arasında olmayı hak etmiştir. 3 Temmuz'da gösterdiği dik duruş herkese örnek olmuştur" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı tebrik etti
CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ
KANI Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kongrede Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı yolladı. Ali Koç için Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte birçok Süper Lig ekibi de resmi internet sitesinden tebrik mesajı yayımladı.
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