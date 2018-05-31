Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fetih Kupası, final müsabakalarıyla sona erdi. Dereceye girenlere madalyalarını takdim eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "İstanbul'un fethinin 565. yılı.. Dünyanın en iyi okçuları 565 yıl önce olduğu gibi yine İstanbul'dalar, yine Okmeydanı'dalar" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en iyi okçuları yine İstanbul'da
Erdoğan, “565 yıl önce olduğu gib i en iyi okçular İstanbul’da” dedi...
Etiketler: İstanbul , Recep Tayyip Erdoğan , okçu , Okçular Vakfı
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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